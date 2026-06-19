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Základná škola Zlatá v Rožňave prechádza rekonštrukciou
Rožňavská samospráva získala na rekonštrukciu školy na Zlatej ulici z eurofondov vyše 3,3 milióna eur.
Autor TASR
Rožňava 19. júna (TASR) - Základná škola (ZŠ) Zlatá v Rožňave prechádza komplexnou rekonštrukciou za približne 3,6 milióna eur. V škole, ktorú navštevuje vyše 600 detí, vďaka európskym zdrojom modernizujú prakticky všetko okrem vodovodov a kanalizácie. Rozsiahle rekonštrukčné práce si vyžiadali aj výrazné obmedzenia, žiaci druhého stupňa sa už niekoľko mesiacov učia vo viacerých budovách v rámci mesta. V rovnakom duchu sa v škole zrejme začne aj nasledujúci školský rok. Pre TASR to uviedol riaditeľ ZŠ Richard Szöllös.
Rožňavská samospráva získala na rekonštrukciu školy na Zlatej ulici z eurofondov vyše 3,3 milióna eur. Projekt, ktorého realizácia sa začala vo februári, je zameraný na zníženie energetickej náročnosti školy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, rekonštruujú sa oba školské pavilóny, hospodárska budova i telocvičňa.
Podľa slov riaditeľa prechádza ZŠ Zlatá komplexnou obnovou, v rámci ktorej sa zmodernizuje prakticky všetko s výnimkou vodovodov a vnútornej kanalizácie. „Robila sa nová strecha, ktorá už je zateplená. Na streche už je pripravená konštrukcia na inštaláciu fotovoltických článkov, budeme mať nové tepelné čerpadlá. V telocvični montujú vzduchotechniku, každá miestnosť v škole bude mať rekuperačnú jednotku na reguláciu výmeny vzduchu. Vo vnútri budú komplet nové rozvody ústredného kúrenia, tepelné telesá, kompletne sa menia všetky elektrické káble, okenné výplne sa tiež menia z izolačného dvojskla na trojsklo,“ vymenoval Szöllös.
Rozsiahla obnova si v rožňavskej škole vyžiadala i výrazné obmedzenia, jeden z pavilónov bolo potrebné celý vysťahovať. Žiaci druhého stupňa sa tak prakticky celý druhý polrok učia v piatich rôznych budovách v rámci mesta. „Je to veľmi náročné. Museli sme zmeniť systém organizácie dňa. Vytvorili sme blokové vyučovanie, predĺžili sme prestávku, aby sa kolegovia vedeli premiestňovať medzi jednotlivými budovami. A zároveň deti nosíme k nám do jedálne a do telocvične,“ priblížil riaditeľ s tým, že s podobnými obmedzeniami sa v škole zrejme začne aj nasledujúci školský rok.
ZŠ Zlatá bola otvorená v roku 1961, v ostatných rokoch mala veľké problémy so zatekaním cez strechy. Projekt rekonštrukcie rožňavská samospráva spracovala ešte v roku 2014, následne sa neúspešne snažila získať externé zdroje. V roku 2022 bola projektová dokumentácia aktualizovaná, projekt však nepočítal s nákladmi na opravu omietok a maľovanie vnútorných priestorov. V súvislosti s prácami na najvyšších podlažiach mesto požiadalo o financie rezort školstva s odkázaním na havarijný stav.
„V súčasnosti čakáme na schválenie tejto žiadosti. Na ostatné podlažia, keďže je nutné tieto práce zrealizovať aj tam, bude použitá alikvotná časť rezerv určených na prevádzkové náklady základných škôl,“ priblížila pre TASR radnica.
Rožňavská samospráva získala na rekonštrukciu školy na Zlatej ulici z eurofondov vyše 3,3 milióna eur. Projekt, ktorého realizácia sa začala vo februári, je zameraný na zníženie energetickej náročnosti školy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, rekonštruujú sa oba školské pavilóny, hospodárska budova i telocvičňa.
Podľa slov riaditeľa prechádza ZŠ Zlatá komplexnou obnovou, v rámci ktorej sa zmodernizuje prakticky všetko s výnimkou vodovodov a vnútornej kanalizácie. „Robila sa nová strecha, ktorá už je zateplená. Na streche už je pripravená konštrukcia na inštaláciu fotovoltických článkov, budeme mať nové tepelné čerpadlá. V telocvični montujú vzduchotechniku, každá miestnosť v škole bude mať rekuperačnú jednotku na reguláciu výmeny vzduchu. Vo vnútri budú komplet nové rozvody ústredného kúrenia, tepelné telesá, kompletne sa menia všetky elektrické káble, okenné výplne sa tiež menia z izolačného dvojskla na trojsklo,“ vymenoval Szöllös.
Rozsiahla obnova si v rožňavskej škole vyžiadala i výrazné obmedzenia, jeden z pavilónov bolo potrebné celý vysťahovať. Žiaci druhého stupňa sa tak prakticky celý druhý polrok učia v piatich rôznych budovách v rámci mesta. „Je to veľmi náročné. Museli sme zmeniť systém organizácie dňa. Vytvorili sme blokové vyučovanie, predĺžili sme prestávku, aby sa kolegovia vedeli premiestňovať medzi jednotlivými budovami. A zároveň deti nosíme k nám do jedálne a do telocvične,“ priblížil riaditeľ s tým, že s podobnými obmedzeniami sa v škole zrejme začne aj nasledujúci školský rok.
ZŠ Zlatá bola otvorená v roku 1961, v ostatných rokoch mala veľké problémy so zatekaním cez strechy. Projekt rekonštrukcie rožňavská samospráva spracovala ešte v roku 2014, následne sa neúspešne snažila získať externé zdroje. V roku 2022 bola projektová dokumentácia aktualizovaná, projekt však nepočítal s nákladmi na opravu omietok a maľovanie vnútorných priestorov. V súvislosti s prácami na najvyšších podlažiach mesto požiadalo o financie rezort školstva s odkázaním na havarijný stav.
„V súčasnosti čakáme na schválenie tejto žiadosti. Na ostatné podlažia, keďže je nutné tieto práce zrealizovať aj tam, bude použitá alikvotná časť rezerv určených na prevádzkové náklady základných škôl,“ priblížila pre TASR radnica.