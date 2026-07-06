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Základná umelecká škola v Komárne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou
Rekonštrukcia nadväzuje na minuloročné práce, počas ktorých boli zreštaurované pôvodné okná. Okrem obnovy okeníc sa vtedy podarilo zachrániť aj viaceré viac ako 150 rokov staré liate sklá.
Autor TASR
Komárno 6. júla (TASR) - Základná umelecká škola v Komárne prechádza počas letných mesiacov rozsiahlou rekonštrukciou. Komplexná obnova dvoch krídel školy si vyžiada investíciu vo výške takmer 400.000 eur. Mesto ju hradí zo svojho rozpočtu, informovala radnica.
Na historickej budove na Ulici Móra Jókaiho sa obnovuje fasáda, ktorá bola v dôsledku veku a poveternostných vplyvov poškodená a vyžadovala si opravu. Po ukončení prác dostane budova jednotnú bielu farebnú úpravu, ktorá vychádza z výsledkov predchádzajúceho pamiatkového výskumu. Náklady na obnovu predstavujú zhruba 40.000 eur.
Rekonštrukcia nadväzuje na minuloročné práce, počas ktorých boli zreštaurované pôvodné okná. Okrem obnovy okeníc sa vtedy podarilo zachrániť aj viaceré viac ako 150 rokov staré liate sklá.
Obnovou za približne 340.000 eur prechádza aj moderné krídlo školy na Letnej ulici. Súčasťou prác je oprava a zateplenie strechy, výmena výplní otvorov a zateplenie obvodového plášťa budovy. Úpravami získa mesto energeticky úspornejší objekt, ktorý zároveň dosiahne modernejší a estetickejší vzhľad.
Základnú umeleckú školu v Komárne navštevovalo v uplynulom školskom roku takmer 1100 žiakov. Škola poskytuje vzdelávanie v oblasti hudby, výtvarného umenia i ďalších umeleckých odborov.
Na historickej budove na Ulici Móra Jókaiho sa obnovuje fasáda, ktorá bola v dôsledku veku a poveternostných vplyvov poškodená a vyžadovala si opravu. Po ukončení prác dostane budova jednotnú bielu farebnú úpravu, ktorá vychádza z výsledkov predchádzajúceho pamiatkového výskumu. Náklady na obnovu predstavujú zhruba 40.000 eur.
Rekonštrukcia nadväzuje na minuloročné práce, počas ktorých boli zreštaurované pôvodné okná. Okrem obnovy okeníc sa vtedy podarilo zachrániť aj viaceré viac ako 150 rokov staré liate sklá.
Obnovou za približne 340.000 eur prechádza aj moderné krídlo školy na Letnej ulici. Súčasťou prác je oprava a zateplenie strechy, výmena výplní otvorov a zateplenie obvodového plášťa budovy. Úpravami získa mesto energeticky úspornejší objekt, ktorý zároveň dosiahne modernejší a estetickejší vzhľad.
Základnú umeleckú školu v Komárne navštevovalo v uplynulom školskom roku takmer 1100 žiakov. Škola poskytuje vzdelávanie v oblasti hudby, výtvarného umenia i ďalších umeleckých odborov.