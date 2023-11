V B. Bystrici môžu školy zapojiť do súťaže o maskota smetiarskych áut

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) – Banskobystrická samospráva vyhlásila spoločne so svojím zmluvným partnerom, spoločnosťou Marius Pedersen, súťaž pre základné školy o maskota smetiarskych áut v meste pod Urpínom. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.



"Hľadáme maskota, ktorý bude zdobiť banskobystrické smetiarske autá starajúce sa o čistotu v našom meste. Koho baví kreslenie či maľovanie, nech pretaví svoje vízie na výkres formátu A4, podpíše seba i triedu, ktorú navštevuje, a svoj výtvor odovzdá učiteľom," uviedla radnica, ktorá následne všetky práce zozbiera.



Súťaž potrvá do konca decembra. Odmenou pre víťaznú školu bude cena vo forme farebných odpadkových košov na triedený odpad, trieda zasa získa výlet autobusom do Zvolena spojený s návštevou optickej triediacej linky.