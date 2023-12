Základné školy v Detve prípady šikanovania monitorujú

Detva 4. decembra (TASR) - Všetky základné školy v Detve sa snažia akékoľvek náznaky šikany riešiť v spolupráci s rodičmi, žiakmi a odbornými zamestnancami školy. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Milan Suja s tým, že mesto zriaďuje štyri takého zariadenia.



Ako ďalej uviedol, doteraz ani jedno z nich nezaznamenalo prípad, ktorý by muselo riešiť v súčinnosti so zriaďovateľom. "Základné školy prípady šikanovania monitorujú a riešia priebežne podľa potreby," objasnil. Dodal, že počas školského roka robia preventívne stretnutia s odbornými zamestnancami Centra poradenstva a prevencie v Detve.



Podľa hovorcu Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača mala pravidelné prednášky v spolupráci s ministerstvom vnútra. "Všetky školy disponujú odbornými zamestnancami, ktorí majú vytvorený podporný tím a mapujú situáciu," spomenul. Priblížil, že tri školy majú zriadenú aj schránku dôvery, kde môžu žiaci anonymne písať svoje problémy. "V Základnej škole s materskou školou Alexandra Vagača schránku dôvery nemajú, o problémoch s deťmi hovoria osobne a funguje im to," potvrdil Suja.



Najúčinnejšia prevencia šikany je vytváranie väzieb medzi žiakmi v triede, tvrdí to Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov (SKU). Učiteľ by podľa neho nemal len šíriť vedomosti, ale tiež budovať vzťahy s deťmi. SKU odporučila zaviesť neformálne ranné stretnutia na školách ako súčasť rozvrhu. Tento spôsob podľa nej posilňuje vzťahy medzi žiakmi a prispieva k zlepšeniu duševného zdravia. "Na začiatku vyučovania sa učiteľ na desať až 15 minút neformálne stretne so žiakmi," ukončil Križo.