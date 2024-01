Základné školy v Detve sa chcú zapojiť do bezpečnostného auditu

Detva 16. januára (TASR) - Všetky mestské základné školy v Detve sa plánujú zapojiť do pripravovaného bezpečnostného auditu v školách, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že mesto Detva je zriaďovateľom štyroch základných škôl. "Všetky bývajú uzamknuté od začiatku vyučovania, ktoré sa začína ráno o 7.45 h, doobeda, keď žiaci po vyučovaní opúšťajú školu," objasnil s tým, že toto opatrenie mali zavedené aj pred decembrovým útokom v Prahe. Podľa neho v popoludňajších hodinách majú uzamknuté aj školské dvory. Dve školy, Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača a Základná škola na Ulici Obrancov mieru, disponujú aj kamerovým systémom. Ten by chceli do budúcnosti rozšíriť. "Ostatné dve školy tiež uvažujú nad kamerovým systémom, momentálne však nedisponujú potrebnými finančnými prostriedkami," spresnil.



Ministerstvo vnútra SR informovalo, že pracovná skupina pripravuje bezpečnostný audit v školách, ktorý sa uskutoční formou dotazníka. Ten má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy. Téma bezpečnosti v školách sa stala aktuálne diskutovanou po decembrovej tragickej streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v centre Prahy.