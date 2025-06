Základné školy v Handlovej otvoria deväť tried prvého ročníka

Handlová 9. júna (TASR) - Trojica základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Handlová otvorí od septembra deväť tried prvého ročníka a jeden úvodný ročník. Navštevovať by ich malo 156 žiakov. V školskom roku 2025/2026 začne ZŠ Morovnianska cesta i s výučbou v triedach pre deti s poruchami autistického spektra. Výsledky zápisu a počty prijímaných žiakov schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.



Zápis žiakov pre školský rok 2025/2026 sa uskutočnil v trojici ZŠ v apríli, zákonní zástupcovia zapísali na plnenie povinnej školskej dochádzky 157 detí. „Z celkového počtu 182 detí, ktoré prišli na zápis, bolo 147 žiadostí o prijatie dieťaťa do prvého ročníka ZŠ, 12 žiadostí na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, 12 žiadostí o prijatie do prvého ročníka ZŠ do tried pre deti s poruchami autistického spektra a jedno dieťa bude študovať v zahraničí,“ priblížila radnica.



V triedach prvého ročníka ZŠ bude od septembra 147 prvákov. ZŠ budú mať deväť tried prvého ročníka a jeden úvodný ročník. ZŠ na Mierovom námestí otvorí dve prvácke triedy, ZŠ Morovnianska cesta dve triedy prvého ročníka, dve triedy pre deti s poruchami autistického spektra pre desať žiakov a jeden úvodný ročník pre deväť detí. ZŠ Školská otvorí v septembri tri triedy.