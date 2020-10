Základné umelecké školy v Žiline prerušili skupinové vyučovanie

Žilina 22. októbra (TASR) – V Základných umeleckých školách (ZUŠ) Ladislava Árvaya a Ferka Špániho v Žiline je do odvolania prerušená skupinová forma vyučovania. Školy však naďalej pokračujú v individuálnej výučbe. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že rozhodnutie, ktoré je reakciou na aktuálnu epidemiologickú situáciu, sa dotklo celkom 2118 žiakov ZUŠ v správe mesta. "Po polročnom dištančnom vzdelávaní a období letných prázdnin sme hľadali možnosti, ako neprísť o záujem a chuť žiakov vzdelávať sa vo výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore. Po komunikácii s našim zriaďovateľom a konzultácii s predsedníčkou Asociácie základných umeleckých škôl SR "EMU-Slovakia" sme sa rozhodli v škole pretransformovať skupinovú formu vyučovania na individuálnu vo všetkých študijných zameraniach a predmetoch, kde to bolo možné," vysvetlila riaditeľka ZUŠ Ladislava Árvaya v Žiline Beáta Vörösová.



Žiaci majú vyučovanie rozdelené na kratšie časy, pedagógovia s nimi pracujú individuálne. Zmena sa týka napríklad aj súrodencov z jednej domácnosti, ktorí môžu prísť na vyučovanie spolu. "Logistika bola náročná, ale vďaka ochote a spolupráci rodičov zvládame túto výzvu. Aj pre našich pedagógov je to nová skúsenosť, vďaka ktorej sa nestráca predovšetkým motivácia na oboch stranách. Sme za to všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám, v týchto nielen pre umenie neľahkých časoch, nesmierne vďační," dodala Vörösová.