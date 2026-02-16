< sekcia Regióny
Základnú školu v Hliníku nad Hronom čaká modernizácia
Plánovaná rekonštrukcia sa dotkne najmä jej interiérov, v areáli však pribudnú aj nové ihriská.
Autor TASR
Hliník nad Hronom 16. februára (TASR) - Základnú školu v Hliníku nad Hronom čaká modernizácia. Plánovaná rekonštrukcia sa dotkne najmä jej interiérov, v areáli však pribudnú aj nové ihriská.
Ako pre TASR priblížila starostka Dominika Demková Kordíková, obec aktuálne hľadá zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sa budú robiť najmä v pavilóne B. Rekonštrukcia sa bude týkať predovšetkým telocvične, kde majú problém s presakovaním kanalizácie a zatekaním strechy, ale modernizáciou prejdú aj chodby, niektoré učebne a hygienické priestory.
Rovnako vynovia aj niektoré učebne v pavilóne A, kde sú situované aj triedy. Zakúpia tam nové inovatívne prvky vrátane nábytku a edukačných pomôcok. S prácami by chceli podľa Demkovej Kordíkovej začať približne v apríli - máji. Projekt bude obec financovať vďaka externým zdrojom, ale aj z vlastných prostriedkov.
Obec bola podľa starostky úspešná aj s ďalším projektom a vďaka prostriedkom z Fondu na podporu športu vybuduje v areáli školy nové viacúčelové športovisko. Vzniknú tam basketbalové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal, ktoré budú slúžiť v prvom rade na vyučovanie, no takisto budú prístupné verejnosti.
Ako pre TASR priblížila starostka Dominika Demková Kordíková, obec aktuálne hľadá zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sa budú robiť najmä v pavilóne B. Rekonštrukcia sa bude týkať predovšetkým telocvične, kde majú problém s presakovaním kanalizácie a zatekaním strechy, ale modernizáciou prejdú aj chodby, niektoré učebne a hygienické priestory.
Rovnako vynovia aj niektoré učebne v pavilóne A, kde sú situované aj triedy. Zakúpia tam nové inovatívne prvky vrátane nábytku a edukačných pomôcok. S prácami by chceli podľa Demkovej Kordíkovej začať približne v apríli - máji. Projekt bude obec financovať vďaka externým zdrojom, ale aj z vlastných prostriedkov.
Obec bola podľa starostky úspešná aj s ďalším projektom a vďaka prostriedkom z Fondu na podporu športu vybuduje v areáli školy nové viacúčelové športovisko. Vzniknú tam basketbalové ihrisko a ihrisko na plážový volejbal, ktoré budú slúžiť v prvom rade na vyučovanie, no takisto budú prístupné verejnosti.