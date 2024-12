Základnú školu v Prievidzi zrekonštruujú za viac ako 1,5 milióna eur

Prievidza 23. decembra (TASR) - Zníženie energetickej náročnosti vybraných objektov prinesie rekonštrukcia Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku v Prievidzi za viac ako 1,5 milióna eur. Dodávateľa prác samospráva vybrala prostredníctvom verejnej súťaže. Zmluvu o dielo zverejnila na webe mesta a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Projekt pripravilo mesto s cieľom významným spôsobom obnoviť hlavnú budovu a priľahlú telocvičňu školy tak, aby spĺňala parametre energeticky efektívnej budovy, a realizovať čiastočnú debarierizáciu priestorov s cieľom zlepšovania energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov," pripomenula pred časom samospráva.



Predmetom zákazky je realizácia obnovy ZŠ podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a právoplatného stavebného povolenia. Obnova sa dotkne budovy školy vrátane telocvične a dielne a bude sa realizovať za jej plnej prevádzky.



Rekonštrukcia bude spočívať najmä v zateplení obvodových stien vrátane ríms, sgrafít, zateplení strešného plášťa, z výmeny okenných a dverných výplní, výmeny klampiarskych prvkov, v lokálnych opravách poškodených častí krovu, zhotovení novej krytiny so zateplením nad spojovacou chodbou, bočnými vstupmi, hlavným vstupom a terasou, dielňami. Súčasťou prác bude i oprava existujúcich komínových telies, debarierizácia vstupu do objektu a jedného zo sociálnych zariadení, rekonštrukcia elektrickej prípojky nízkeho napätia, elektroinštalácie a bleskozvodu, ako i vyregulovanie systému ústredného kúrenia.



Dodávateľom prác bude spoločnosť MIPE Invest so sídlom v Žiline. Mesto jej zaplatí 1.550.400 eur, zmluvu o dielo s ňou uzatvorilo v decembri. Rekonštrukčné práce by mala firma ukončiť za rok.



Na obnovu ZŠ získalo mesto nenávratný finančný príspevok vo výške 2.113.536,51 eura.