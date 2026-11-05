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ZŠ v Sokoľanoch zmodernizujú cez projekt za vyše 324.000 eur
Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zároveň vytvorí kvalitnejšie podmienky pre celú školskú komunitu.
Autor TASR
Sokoľany 5. novembra (TASR) - Základnú školu (ZŠ) v obci Sokoľany v okrese Košice-okolie čaká rozsiahla modernizácia v rámci Programu Slovensko. Nová počítačová učebňa aj športovisko zlepšia vzdelávanie pre viac ako stovku detí. Informoval o tom Úrad vlády (ÚV) SR s tým, že ako ako sprostredkovateľský orgán schválil obci projekt s nenávratným finančným príspevkom vo výške viac ako 324.000 eur.
Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zároveň vytvorí kvalitnejšie podmienky pre celú školskú komunitu. „Tieto zdroje, ktoré kombinujú prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, pokryjú 100 percent oprávnených výdavkov na výstavbu nových školských priestorov, obnovu jedálne a modernizáciu vonkajšieho areálu,“ uviedol ÚV.
ZŠ v Sokoľanoch podľa tlačovej správy dlhodobo čelí technickým a kapacitným nedostatkom, ktoré komplikujú každodenné vyučovanie. Vďaka schválenému projektu prejde škola komplexnou úpravou, pričom najvýraznejšou zmenou bude prístavba novej bezbariérovej časti budovy. Vznikne v nej moderná počítačová učebňa s kapacitou pre 20 žiakov, ako aj chýbajúce zázemie v podobe nových šatní. Škola tak získa nevyhnutný priestor pre rozvoj digitálnych zručností a kvalitnejšie zázemie pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Významnou súčasťou modernizácie bude aj kompletná rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne. Obnovené priestory budú spĺňať požadované hygienické štandardy a zároveň vytvoria dostatočné kapacitné podmienky na zabezpečenie stravovania školákov.
Investícia sa nezameriava len na modernizáciu učební a školských priestorov, ale aj na rozvoj športových a pohybových aktivít detí na čerstvom vzduchu. Opotrebované vonkajšie plochy nahradí zrekonštruované multifunkčné ihrisko s novým umelým trávnikom a oplotením.
Modernizácia školského areálu bude zahŕňať aj ekologické riešenia, ktoré prispejú k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Súčasťou projektu bude vybudovanie systému na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa následne využije na zavlažovanie zelene.
Nové učebne, jedáleň aj zmodernizované športovisko budú slúžiť všetkým žiakom bez rozdielu. „Prispejú k vytváraniu inkluzívnejšieho vzdelávacieho prostredia a podporia desegregáciu. Zároveň prispejú k napĺňaniu širších cieľov v oblasti sociálneho začleňovania a vytvárania rovných príležitostí, ktoré dlhodobo presadzuje aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,“ uviedol ÚV.
Obnovené multifunkčné ihrisko navyše rozšíri možnosti pre bezpečné voľnočasové a komunitné aktivity priamo v intraviláne obce Sokoľany.
Projekt prispeje k zlepšeniu podmienok vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a zároveň vytvorí kvalitnejšie podmienky pre celú školskú komunitu. „Tieto zdroje, ktoré kombinujú prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, pokryjú 100 percent oprávnených výdavkov na výstavbu nových školských priestorov, obnovu jedálne a modernizáciu vonkajšieho areálu,“ uviedol ÚV.
ZŠ v Sokoľanoch podľa tlačovej správy dlhodobo čelí technickým a kapacitným nedostatkom, ktoré komplikujú každodenné vyučovanie. Vďaka schválenému projektu prejde škola komplexnou úpravou, pričom najvýraznejšou zmenou bude prístavba novej bezbariérovej časti budovy. Vznikne v nej moderná počítačová učebňa s kapacitou pre 20 žiakov, ako aj chýbajúce zázemie v podobe nových šatní. Škola tak získa nevyhnutný priestor pre rozvoj digitálnych zručností a kvalitnejšie zázemie pre deti so zdravotným znevýhodnením.
Významnou súčasťou modernizácie bude aj kompletná rekonštrukcia školskej kuchyne a jedálne. Obnovené priestory budú spĺňať požadované hygienické štandardy a zároveň vytvoria dostatočné kapacitné podmienky na zabezpečenie stravovania školákov.
Investícia sa nezameriava len na modernizáciu učební a školských priestorov, ale aj na rozvoj športových a pohybových aktivít detí na čerstvom vzduchu. Opotrebované vonkajšie plochy nahradí zrekonštruované multifunkčné ihrisko s novým umelým trávnikom a oplotením.
Modernizácia školského areálu bude zahŕňať aj ekologické riešenia, ktoré prispejú k efektívnejšiemu využívaniu prírodných zdrojov. Súčasťou projektu bude vybudovanie systému na zachytávanie dažďovej vody, ktorá sa následne využije na zavlažovanie zelene.
Nové učebne, jedáleň aj zmodernizované športovisko budú slúžiť všetkým žiakom bez rozdielu. „Prispejú k vytváraniu inkluzívnejšieho vzdelávacieho prostredia a podporia desegregáciu. Zároveň prispejú k napĺňaniu širších cieľov v oblasti sociálneho začleňovania a vytvárania rovných príležitostí, ktoré dlhodobo presadzuje aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,“ uviedol ÚV.
Obnovené multifunkčné ihrisko navyše rozšíri možnosti pre bezpečné voľnočasové a komunitné aktivity priamo v intraviláne obce Sokoľany.