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Základnú školu v Žiari nad Hronom na Ulici Dr. Janského zrekonštruujú
Primátor Peter Antal v tejto súvislosti poznamenal, že „Jednotka“ je poslednou z mestských základných škôl, ktorá zatiaľ neprešla komplexnou obnovou.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. novembra (TASR) - V Žiari nad Hronom komplexne zrekonštruujú Základnú školu na Ulici Dr. Janského. Na obnovu školy, ktorú miestni nazývajú aj Jednotka, získalo mesto dotáciu vo výške 2,7 milióna eur z Modernizačného fondu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.
Ako uviedla, v rámci projektu zateplia budovu, vymenia okná a dvere, zmodernizujú vykurovanie a vzduchotechniku, inštalujú úspornejšie osvetlenie aj fotovoltiku. Šovčíková doplnila, že aktuálne prebiehajú administratívne úkony. „Pripravuje sa návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následne budú prebiehať kontroly verejného obstarávania,“ priblížila s tým, že predpokladaný začiatok realizácie je na jar budúceho roka.
Primátor Peter Antal v tejto súvislosti poznamenal, že „Jednotka“ je poslednou z mestských základných škôl, ktorá zatiaľ neprešla komplexnou obnovou. „Projekt pritom nie je iba o novom vzhľade budovy. Jeho cieľom je výrazne znížiť energetickú náročnosť školy, znížiť náklady na jej prevádzku a zároveň vytvoriť kvalitnejšie a komfortnejšie prostredie pre žiakov aj zamestnancov,“ podotkol.
V areáli školy aktuálne prebiehajú stavebné práce aj na rekonštrukcii jedálne. Obnovu, ktorá je zameraná na zvýšenie jej energetickej hospodárnosti, mesto financuje z dotácie z Environmentálneho fondu.
„Rekonštrukcia jedálne pokračuje podľa harmonogramu. Takmer všetky okná sú už vymenené a v najbližších dňoch sa začne so zatepľovaním fasády. Pôvodný vykurovací systém je demontovaný. Obvodové múry sú odkryté v rámci prípravy na zateplenie a aktuálne sa na ne nanáša hydroizolačná vrstva,“ priblížila hovorkyňa. Rekonštrukcia jedálne by mala byť hotová do februára budúceho roka, pričom snahou je dokončiť ju v čo najkratšom čase.
Ako uviedla, v rámci projektu zateplia budovu, vymenia okná a dvere, zmodernizujú vykurovanie a vzduchotechniku, inštalujú úspornejšie osvetlenie aj fotovoltiku. Šovčíková doplnila, že aktuálne prebiehajú administratívne úkony. „Pripravuje sa návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, následne budú prebiehať kontroly verejného obstarávania,“ priblížila s tým, že predpokladaný začiatok realizácie je na jar budúceho roka.
Primátor Peter Antal v tejto súvislosti poznamenal, že „Jednotka“ je poslednou z mestských základných škôl, ktorá zatiaľ neprešla komplexnou obnovou. „Projekt pritom nie je iba o novom vzhľade budovy. Jeho cieľom je výrazne znížiť energetickú náročnosť školy, znížiť náklady na jej prevádzku a zároveň vytvoriť kvalitnejšie a komfortnejšie prostredie pre žiakov aj zamestnancov,“ podotkol.
V areáli školy aktuálne prebiehajú stavebné práce aj na rekonštrukcii jedálne. Obnovu, ktorá je zameraná na zvýšenie jej energetickej hospodárnosti, mesto financuje z dotácie z Environmentálneho fondu.
„Rekonštrukcia jedálne pokračuje podľa harmonogramu. Takmer všetky okná sú už vymenené a v najbližších dňoch sa začne so zatepľovaním fasády. Pôvodný vykurovací systém je demontovaný. Obvodové múry sú odkryté v rámci prípravy na zateplenie a aktuálne sa na ne nanáša hydroizolačná vrstva,“ priblížila hovorkyňa. Rekonštrukcia jedálne by mala byť hotová do februára budúceho roka, pričom snahou je dokončiť ju v čo najkratšom čase.