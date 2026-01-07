< sekcia Regióny
Základnú umeleckú školu vo Vrútkach čaká komplexná rekonštrukcia

Autor TASR
Vrútky 7. januára (TASR) - Základnú umeleckú školu (ZUŠ) Frica Kafendu vo Vrútkach čaká komplexná rekonštrukcia. Ako oznámila vrútocká radnica na svojej webovej stránke, projekt zníženia energetickej náročnosti budovy získal eurofondovú podporu vo výške viac ako 1,1 milióna eur.
Vrútocká samospráva bola úspešná vo výzve Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry zameranej na modernizáciu verejných budov. „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, zameraný na komplexnú rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ Frica Kafendu, bola schválená. Vďaka tejto skutočnosti získa mesto z eurofondov na tento projekt až 1.166.519,10 eura,“ informovala radnica.
Škola sídli v energeticky náročnom murovanom objekte so sedlovou strechou postavenom v roku 1894, ktorý za dobu svojej existencie neprešiel komplexnou rekonštrukciou a realizovali sa na ňom iba menšie stavebné zásahy zamerané na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti.
„Predmetom projektových prác je zateplenie obvodových stien objektu, zateplenie stropu druhého nadzemného podlažia spolu s výmenou okenných a dverných konštrukcií. Objekt bude užívateľsky prispôsobený aj osobám s pohybovým a zrakovým obmedzením, s čím súvisí aj rekonštrukcia WC. Zrekonštruuje sa vnútorné osvetlenie aj vykurovacia sústava, škola získa energiu z vlastných obnoviteľných zdrojov,“ dodala radnica s tým, že očakávaná úspora primárnej energie je na úrovni 82 percent.
