Streda 6. máj 2026
ZAKLIESNENÝ VODIČ: Pri Kováčovej došlo k nehode

Miesto nehody. Foto: HaZZ

Vozidlo narazilo do stromu, pričom vodič utrpel zranenia.

Autor TASR
Kováčová 6. mája (TASR) - Rožňavskí hasiči zasahujú pri dopravnej nehode nákladného vozidla, ku ktorej došlo na ceste v katastri obce Kováčová v okrese Rožňava. Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, vodič zostal zakliesnený v kabíne.

Vozidlo narazilo do stromu, pričom vodič utrpel zranenia. „Na mieste prebiehajú záchranné práce,“ dodali z HaZZ.

