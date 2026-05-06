< sekcia Regióny
ZAKLIESNENÝ VODIČ: Pri Kováčovej došlo k nehode
Vozidlo narazilo do stromu, pričom vodič utrpel zranenia.
Autor TASR
Kováčová 6. mája (TASR) - Rožňavskí hasiči zasahujú pri dopravnej nehode nákladného vozidla, ku ktorej došlo na ceste v katastri obce Kováčová v okrese Rožňava. Ako uviedlo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti, vodič zostal zakliesnený v kabíne.
Vozidlo narazilo do stromu, pričom vodič utrpel zranenia. „Na mieste prebiehajú záchranné práce,“ dodali z HaZZ.
Vozidlo narazilo do stromu, pričom vodič utrpel zranenia. „Na mieste prebiehajú záchranné práce,“ dodali z HaZZ.