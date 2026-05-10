Zaknihovali slovenský rekord, na námestí sa zišlo 134 embéčiek
Podľa komisára doteraz evidujú viaceré podobné rekordy, ako napríklad stretnutie Maluchow Fiat 126p vo Zvolene, ktoré sa dostali aj do svetoznámej Guinnessovej knihy rekordov.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. mája (TASR) - Najväčšie česko-slovenské stretnutie historických vozidiel značky Škoda 1000 MB, ktoré sa uskutočnilo v sobotu (9. 5.) v Banskej Bystrici, si zaknihovalo slovenský rekord. Na Námestí SNP sa zišlo 134 „embéčiek“ a organizátor akcie Škoda 1000 MB klub Slovensko si prevzal certifikát a medailu. TASR o tom v nedeľu informoval Igor Svítok, ktorý je zakladateľ a komisár Knihy slovenských rekordov.
„Návštevníkom stredoslovenskej metropoly sa naskytla nevšedná príležitosť vzhliadnuť Škody 1000 MB/MBX/MBG. V tento deň prišli do Banskej Bystrice nielen z rôznych kútov Slovenska, ale aj z Českej republiky a jeden veterán meral cestu z Rakúska,“ priblížil Svítok s tým, že ocenenia si prevzali aj majitelia vozidiel s prívlastkom Naj - pôvodné, tuningované, a tiež rodina z Hnúšte, ktorá prišla v dobovom oblečení. Najdlhšiu cestu, takmer 600 kilometrov, meral účastník zrazu od Mladej Boleslavy.
