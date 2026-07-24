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Žákovic Open ponúkne vystúpenia interpretov z domácej hudobnej scény
Na návštevníkov čaká i vystúpenie hip-hopovej legendy AMO, Veca so Škrupom či rap v podaní Fvck Kvlt.
Autor TASR
Trenčianske Bohuslavice 24. júla (TASR) - Dramaturgia 26. ročníka festivalu Žákovic Open opäť ponúkne vystúpenia interpretov z domácej hudobnej scény. Penzión v Trenčianskych Bohuslaviciach v okrese Nové Mesto nad Váhom bude v piatok a sobotu (25. 7.) dejiskom koncertov skupín Billy Barman, Korben Dallas, Slobodná Európa či Vrbovskí Víťazi. TASR o tom informoval PR manažér Marek Kučera.
Na návštevníkov čaká i vystúpenie hip-hopovej legendy AMO, Veca so Škrupom či rap v podaní Fvck Kvlt. Chýbať nebude ani domáca stálica Hex, ktorá v sobotu večer odohrá exkluzívny koncert ušitý na mieru. Okrem hlavných hviezd vystúpia aj interpreti ako Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci, Peter Juhas, Duo Slanina a Vampiros Legendarios aj Silné reči.
Do svojej druhej štvrťstoročnice vstupuje festival s novým heslom We Are Open. „Chceme, aby sa tu príjemne cítil každý. Pre nás to znamená otvorenosť voči hudbe, ľuďom, novým nápadom aj zážitkom. Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Sme otvorení všetkým, ktorí majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť,“ vysvetlil filozofiu nového motta hlavný organizátor Tomáš Yxo Dohňanský.
Za 25 rokov existencie sa zo Žákovic Open stal festival, na ktorý chodia ľudia z celého Slovenska. „Mám radosť z toho, že sme nestratili to najdôležitejšie, našu DNA - čaro malého festivalu. Stále je to miesto, kde si ľudia aj kapely prídu oddýchnuť, stretnúť sa a zažiť víkend, ktorý nie je len o koncertoch. Samozrejme, technicky aj organizačne sme sa za tých 25 rokov obrovsky posunuli, ale naďalej sa snažíme, aby Žákovic bol stále festival, ktorý robia ľudia primárne pre ľudí,“ dodal Dohňanský.
Na návštevníkov čaká i vystúpenie hip-hopovej legendy AMO, Veca so Škrupom či rap v podaní Fvck Kvlt. Chýbať nebude ani domáca stálica Hex, ktorá v sobotu večer odohrá exkluzívny koncert ušitý na mieru. Okrem hlavných hviezd vystúpia aj interpreti ako Vrbovskí Víťazi, Trolejboys, Cpt. Slice, Šmox, Revisors, Noční jazdci, Peter Juhas, Duo Slanina a Vampiros Legendarios aj Silné reči.
Do svojej druhej štvrťstoročnice vstupuje festival s novým heslom We Are Open. „Chceme, aby sa tu príjemne cítil každý. Pre nás to znamená otvorenosť voči hudbe, ľuďom, novým nápadom aj zážitkom. Za tie roky sa nám podarilo vytvoriť miesto, ktoré je pre mnohých oázou pokoja, lásky, hudby a radosti. Sme otvorení všetkým, ktorí majú srdce na správnom mieste a vedia rozdávať radosť,“ vysvetlil filozofiu nového motta hlavný organizátor Tomáš Yxo Dohňanský.
Za 25 rokov existencie sa zo Žákovic Open stal festival, na ktorý chodia ľudia z celého Slovenska. „Mám radosť z toho, že sme nestratili to najdôležitejšie, našu DNA - čaro malého festivalu. Stále je to miesto, kde si ľudia aj kapely prídu oddýchnuť, stretnúť sa a zažiť víkend, ktorý nie je len o koncertoch. Samozrejme, technicky aj organizačne sme sa za tých 25 rokov obrovsky posunuli, ale naďalej sa snažíme, aby Žákovic bol stále festival, ktorý robia ľudia primárne pre ľudí,“ dodal Dohňanský.