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VIDEO: Maskovaní muži v Senci: V krádeži im zabránil muž zákona
Podľa slov krajského policajného hovorcu, páchatelia odcudziť tovar z predajne nestihli.
Autor TASR
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Bratislava 16. júla (TASR) - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci objasňujú okolnosti krádeže vlámaním do predajne telefonického operátora, ktorá sa stala v nočných hodinách 13. júla na Lichnerovej ulici v Senci. Rýchly zákrok policajtov však maskovaným mužom zabránil v krádeži. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Podľa doterajších informácií skupina neznámych mužov poškodila cúvaním motorového vozidla vstupné dvere predajne. Následne do nej vošli muži v čiernom oblečení a s kuklami. „V blízkosti tohto miesta sa nachádza obvodné oddelenie Policajného zboru, kde v tom čase mal službu policajt, ktorý započul rinčanie skla. Za pár sekúnd dobehol k miestu udalosti a vyrušil páchateľov udalosti. Vzhľadom na počet páchateľov a skutočnosť, že sa okamžite dali na útek, policajtovi sa ich nepodarilo zadržať,“ uviedol Szeiff.
Podľa slov krajského policajného hovorcu, páchatelia odcudziť tovar z predajne nestihli. „Zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci už je v tejto súvislosti vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva,“ uzavrel Szeiff.
V rámci vyšetrovania sa policajti obracajú aj na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Ak občania boli svedkami tohto skutku, prípadne ak spozorovali v čase krátko po 00.55 h 13. júla v blízkosti Lichnerovej ulice, Námestia 1. mája, Vajanského ulice, Krátkej ulice a ulice SNP pohyb maskovaných osôb v čiernom oblečení, aby kontaktovali políciu na čísle 158 alebo na profile Polícia SR Bratislavský kraj na sociálnej sieti. Rovnako tak majú urobiť občania aj v prípade, ak spozorovali v tomto termíne pohyb osobného motorového vozidla značky Alfa Romeo giulietta šedej farby s maďarským EČV AEFJ743.
Podľa doterajších informácií skupina neznámych mužov poškodila cúvaním motorového vozidla vstupné dvere predajne. Následne do nej vošli muži v čiernom oblečení a s kuklami. „V blízkosti tohto miesta sa nachádza obvodné oddelenie Policajného zboru, kde v tom čase mal službu policajt, ktorý započul rinčanie skla. Za pár sekúnd dobehol k miestu udalosti a vyrušil páchateľov udalosti. Vzhľadom na počet páchateľov a skutočnosť, že sa okamžite dali na útek, policajtovi sa ich nepodarilo zadržať,“ uviedol Szeiff.
Podľa slov krajského policajného hovorcu, páchatelia odcudziť tovar z predajne nestihli. „Zo strany povereného policajta Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci už je v tejto súvislosti vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva,“ uzavrel Szeiff.
V rámci vyšetrovania sa policajti obracajú aj na verejnosť so žiadosťou o pomoc. Ak občania boli svedkami tohto skutku, prípadne ak spozorovali v čase krátko po 00.55 h 13. júla v blízkosti Lichnerovej ulice, Námestia 1. mája, Vajanského ulice, Krátkej ulice a ulice SNP pohyb maskovaných osôb v čiernom oblečení, aby kontaktovali políciu na čísle 158 alebo na profile Polícia SR Bratislavský kraj na sociálnej sieti. Rovnako tak majú urobiť občania aj v prípade, ak spozorovali v tomto termíne pohyb osobného motorového vozidla značky Alfa Romeo giulietta šedej farby s maďarským EČV AEFJ743.