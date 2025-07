Zbúraním budov sprehľadnia zákrutu pri železničnej stanici v Detve

Detva 11. júla (TASR) - Pri budove železničnej zastávky v Detve sú búracie práce. Ukončia trvajúci problém so schátranými a nevyužívanými objektmi v správe Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). TASR o tom informoval hovorca mesta Milan Suja.



Dodal, že stavby už dlhé roky neplnili žiadnu funkciu a svojím technickým stavom nedávali šancu na ich rekonštrukciu. Zároveň sa podľa mesta nachádzali na nevhodnom mieste. „Zasahovali do výhľadu na zákrute cesty, ktorá smeruje do miestnej časti Krné, čím ohrozovali bezpečnosť cestnej premávky,“ objasnil hovorca.



Ako ďalej uviedol, pre úzku asfaltovú komunikáciu a zhoršené rozhľadové pomery sa mesto snažilo dosiahnuť zmenu. „V objekte železničnej zastávky Detva sa nachádza bytová jednotka, ktorá pred časom z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy ostala neobsadená,“ podotkla hovorkyňa ŽSR Petra Lániková s tým, že zbúraný objekt bola hospodárska budova, ktorá patrila k bytu. Doplnila, že ju odstránili po konzultácii so zástupcami mesta Detva.



Suja spomenul, že po zbúraní stavieb bude nasledovať rekonštrukcia oplotenia, ktoré sa zároveň posunie smerom k budove železničnej zastávky. Tým sa vytvorí lepší rozhľad pre vodičov a prispeje sa k zvýšeniu bezpečnosti na tomto úseku cesty.