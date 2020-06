Žaloba na Donovaloch sa netýka projektu haly, ale územného plánu

Bratislava 26. júna (TASR) – Protest a obžaloba sa týkajú územného plánu obce Donovaly schváleného pred niekoľkými rokmi, nie projektu výstavby letnej lyžiarskej haly na Donovaloch. Pre TASR to uviedol projektový manažér haly Igor Obšajsník v reakcii na žalobu, ktorú vo veci výstavby podala okresná prokuratúra na krajský súd.



„Pochopiteľne, situácia sa nás dotýka, avšak neostáva nám nič iné, len čakať, pretože nie sme účastníkom tohto konania," podotkol Obšajsník. Verí, že projekt bude zrealizovaný aj napriek žalobe. Pre obec aj celý región podľa Obšajsníka predstavuje rozvoj turizmu a športu, či vznik nových pracovných miest.



Dôvodom žaloby je nesúlad všeobecne záväzného nariadenia obce Donovaly s územným plánom, ktorý počíta s výstavbou haly. Zmena územného plánu obce Donovaly nie je podľa prokuratúry v súlade s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja. Donovaly tiež nedodržali zákonný postup pri vyhlásení VZN.



Obec pred časom pre TASR deklarovala, že stavba nemôže byť v rozpore s územným plánom BBSK, pretože územný plán obce Donovaly je v súlade s územným plánom BBSK.



Lyžiarska hala Donovalley Resort má slúžiť na celoročné lyžovanie, snoubordovanie, plávanie, korčuľovanie a hokej. Súčasťou haly by mali byť aj reštaurácie a bary, hotel, oddychová zóna a konferenčné priestory, uvádza sa v zámere projektu. Hala by mala mať rozlohu 4,48 hektára a stáť 60 miliónov eur. Petíciu proti jej výstavbe podpísalo viac ako 22 000 ľudí.