Zálohované obaly bude možné odovzdávať na bratislavských kúpaliskách

Bratislava 16. júla (TASR) - Návštevníci bratislavských kúpalísk budú môcť pri ich návšteve odovzdávať zálohované nápojové obaly priamo v areáli kúpaliska. Ide o kúpaliská Delfín, Tehelné pole, Rosnička, Lamač, Rača, Krasňany, Zlaté piesky a Mičurín, ktoré sú v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Bratislavy (STaRZ). TASR o tom informovala vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy Správcu zálohového systému Monika Farka.



Návštevníci kúpalísk budú môcť vhodiť zálohované plastové fľaše či plechovky od nápojov do špeciálnych nádob. "Darovaním zálohy za plastové fľaše alebo plechovky priamo bratislavskému STaRZ-u návštevníci podporia nielen ochranu prírodného prostredia letných kúpalísk, ale aj ďalší rozvoj a údržbu rekreačných zariadení v Bratislave," priblížila Farka.



"Sme radi, že návštevníkom našich kúpalísk môžeme ponúknuť nielen možnosť zálohovať použitý obal, ale najmä pomôcť ďalšiemu rozvoju a údržbe rekreačných zariadení v našej pôsobnosti. Našou prioritou je poskytovať návštevníkom kúpalísk nielen kvalitné služby, ale aj príležitosti na ekologicky zodpovedné konanie," povedal riaditeľ STaRZ Ladislav Križan.



Generálny riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč verí, že vďaka tejto spolupráci posilnia všeobecné povedomie o možnostiach zberu zálohovaných obalov priamo samosprávami. Návštevníci kúpalísk a rekreačných zariadení budú môcť darovaním zálohovaných obalov podporiť zámer určený samosprávou alebo prevádzkovateľom. "Samosprávy a prevádzkovatelia budú môcť zároveň využiť novozískané informácie o počte darovaných obalov na efektívnejšiu motiváciu návštevníkov nielen darovať zálohovaný obal, ale aj prispieť k čistejšiemu životnému prostrediu," uviedol Áč.



Po skončení letnej sezóny správca v spolupráci so STaRZ Bratislava zanalyzuje zozbierané dáta. Poskytne im to informácie o efektívnosti zberu zálohovaných obalov. Na základe týchto výsledkov budú definované odporúčania pre ďalšiu sezónu. "Správca zálohového systému tieto informácie následne využije pri ďalšej prezentácii možností zberu zálohovaných plastových fliaš a plechoviek samosprávami," podotkla Farka. Dáta podľa správcu poslúžia aj v komunikácii týkajúcej sa vzdelávania o zálohovom systéme, jeho prospešnosti pre životné prostredie a užitočnosti na podporu projektov samospráv.