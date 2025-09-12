< sekcia Regióny
Zálohovanie na šaštínskej púti podporí deti z marginalizovaných skupín
Autor TASR
Šaštín-Stráže 12. septembra (TASR) - Výnos zo zálohovania fliaš a plechoviek od nápojov na púti v Šaštíne-Strážach pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa uskutoční 15. septembra, podporí deti z marginalizovaných skupín. Ide o spoluprácu medzi neziskovou organizáciou (NO) Správca zálohového systému a Konferenciou biskupov Slovenska (KBS). TASR o tom informovala Monika Farka z NO Správca zálohového systému.
Ako uviedla, pútnici budú mať možnosť odovzdávať prázdne plastové fľaše a plechovky od nápojov dobrovoľníkom do pripravených zberných nádob. „Darovaný záloh bude použitý na zabezpečenie pitného režimu pre deti a mládež z oratória v Šaštíne, ktoré sa venuje mladým z marginalizovaných skupín a ponúka im vzdelávacie a rozvojové aktivity,“ priblížila.
Správca zálohového systému a KBS podpísali v júni memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je rozšíriť možnosti zálohovania jednorazových nápojových obalov aj na verejných podujatiach pre veriacich spoluobčanov, ktoré sú realizované pod patronátom KBS. „Táto spolupráca okrem toho zahŕňa aj podporu charitatívnych projektov a rovnako tak vzdelávanie a informovanie verejnosti o potrebe ochrany životného prostredia a ekologického správania,“ doplnila.
Cieľom je urobiť maximum pre to, aby sa zálohovalo všade tam, kde sa stretáva množstvo ľudí. „Považujeme za dôležité, aby zálohované obaly nekončili v smetných košoch alebo porozhadzované po okolí, ale sa systematicky vyzbierali, a výnos z takto získaného zálohu mohol byť použitý na dobrú vec,“ ozrejmil riaditeľ neziskovej organizácie Marián Áč.
Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský zdôraznil, že cirkev dlhodobo pripomína, že ochrana stvorenstva je súčasťou viery a zodpovednosti voči Bohu. „Aj taký praktický krok, ako je zálohovanie, sa stáva prejavom úcty k prírode a solidarity s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc,“ zhrnul.
Organizátori podujatia preto vyzývajú všetkých účastníkov Národnej púte v Šaštíne, aby svoje prázdne zálohované obaly odovzdávali do pripravených zberných nádob. „Tento jednoduchý krok má veľký význam pre prírodu aj pre ľudí, ktorí pomoc potrebujú,“ dodala Farka.
