Zálohy za elektrinu sa obci Terany zvýšili o 90 %, za plyn o 250 %

Krupina 21. februára (TASR) - Zálohy za elektrickú energiu sa obci Terany v Krupinskom okrese oproti minulému roku zvýšili o 90 percent. TASR to v utorok potvrdila starostka Iveta Gajdošová s tým, že pri plyne to bolo o 250 percent.



Doplnila, že aj napriek zvyšovaniu cien energií obecné budovy a zariadenia zatiaľ zatvárať nebudú. Podľa nej však v uliciach obmedzili verejné osvetlenie. Prevádzku pouličných lámp znížili z 50 percent na desať percent v celej obci. Zároveň v čase od 23.00 h do 4.30 h nasledujúceho dňa úplne vypínajú svetlá vo vedľajších uliciach. "Popri hlavnej ceste svetlo nechávame svietiť," zdôraznila. Doplnila, že vykurovanie obecného úradu znížili a kultúrny dom temperujú len pri teplote nižšej ako mínus sedem stupňov Celzia. "V materskej škole, kde máme 19 detí, tieto opatrenia nie sú, pretože by mohli ochorieť," podotkla.



Starostka dodala, že aj v prevádzkových budovách, ktoré patria pod obec, zaviedli opatrenia. V prípade, ak nebude preplatená časť zvýšených nákladov na energie cez ministerstvo hospodárstva, budú v Teranoch uvažovať aj nad prácou zamestnancov obecného úradu z domu. Podľa Gajdošovej by to mohlo byť v piatok a v pondelok. "Prepúšťať zamestnancov neplánujeme, keďže máme v obci len dve administratívne pracovníčky a jedného údržbára," ukončila.