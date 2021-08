VIDEO: Inovačné centrum má prispieť k tisícom nových pracovných miest

Na snímke zľava rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin a predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR – František Iván

Košice 4. augusta (TASR) - Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech priemysel bude úlohou Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zakladajúcu zmluvu k nemu v stredu podpísali zástupcovia Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Košice a troch košických univerzít - Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Technickej univerzity (TUKE) a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF).Partneri v ICKK zároveň založili aj prvý klaster, a to Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridali aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP).Predseda KSK Rastislav Trnka očakáva od projektu do budúcna vznik tisícov nových pracovných miest aj investície vo výške 300 miliónov eur pre Košický kraj.uviedol. Snahou je tak zachytiť šikovných ľudí z regiónu i zvýšiť životnú úroveň.dodal Trnka.V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude inovačné centrum sídliť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej inovačnej stratégie s úlohou koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.Za míľnik pre univerzitné prostredie označil tento deň rektor UPJŠ Pavol Sovák.povedal rektor. Plánované stavebné investície majú za cieľ tiež zatraktívniť prostredie univerzít.KSK ďalej informoval, že sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.konštatoval generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia ICKK zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou, a vytvárať podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov či vedeckých parkov.