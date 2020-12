Zamagurie a okolie propaguje nové video

Stará Ľubovňa 25. decembra (TASR) – Predstaviť Zamagurie v inom svetle, nielen v súvislosti s Pieninami či lietajúcim Cypriánom, je cieľom nového videospotu s názvom Pocta Zamaguriu. Jeho tvorcovia sa ho snažili nakrútiť tak, ako to doposiaľ nikto neurobil a zároveň ukázať miesta, ktoré nie sú až také populárne.



Ako TASR informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Severný Spiš–Pieniny Jakub Ondrej, pomyselným sprievodcom nového krátkometrážneho filmu je Norbert Frank, priekopník v oblasti cestovného ruchu na severnom Spiši, ktorý sa venuje gastronómii.



"Minidokument tak divákov prevedie aj viac či menej vzdialeným okolím. Sú v ňom zakomponované pôsobivé zábery na hrad v Starej Ľubovni, na nočnú oblohu v Litmanovej i mimoriadne vzácne časti filmu Zem spieva, ktorý pred približne deväťdesiatimi rokmi nakrúcal Karol Plicka aj pod Tatrami, v Ždiari a Osturni. Ukážkami z tohto pokladu slovenskej kinematografie si autori nového filmu chceli uctiť prácu a odkaz našich predkov, zvlášť goralov," priblížil Ondrej.



Ambíciou filmového štábu bolo podľa jeho slov dostať sa aj na miesta, kam bežný človek chodiť nemôže. "Vďaka povoleniu od úradov, ochranárov a úzkej spolupráci so Správou Pieninského národného parku divák uvidí verejnosti neprístupnú jaskyňu Aksamitka, ktorá je súčasťou Haligovských skál, Reľovský vodopád aj málo známy letecký pohľad na jazerá nad obcami Osturňa a Jezersko," povedal Ondrej.



Na filme spolupracovalo sedem kameramanov. "Zaznamenať rybárika riečneho priamo pri love chce kumšt majstra. Nám sa to vzhľadom na krátkosť času priamo na Zamagurí nepodarilo, no sme radi, že sa podarilo nájsť kameramana, ktorý sa s nami o túto unikátnu a fascinujúcu sekvenciu podelil," doplnil režisér dokumentu Marek Vnenčák.



Hudbu zložil James Seymour Brett. K divákom sa vo filme prihovára Dušan Jamrich. Keďže ide o hraničný región, je prichystaná aj verzia v poľštine. Nakrúcanie vrátane postprodukcie trvalo šesť mesiacov. Film je dostupný na sociálnej sieti.



Jeho spracovanie bolo podporené zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a OOCR Severný Spiš–Pieniny.