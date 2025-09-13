< sekcia Regióny
Zamagurské folklórne slávnosti po novom hostí areál múzea
V rámci úvodu programu nebude chýbať tradičný krojovaný splav členov festivalových folklórnych súborov na pltiach po Dunajci.
Autor TASR
Červený Kláštor 13. septembra (TASR) - V poradí 48. ročník Zamagurských folklórnych slávností prináša tento víkend okrem folklórnych vystúpení aj remeselný trh, goralskú kuchyňu a iné. Aktuálny ročník tradičných slávností sa uskutoční v nových priestoroch, a to v Múzeu Červený Kláštor. Na svojej webovej stránke o tom informuje Podtatranské osvetové stredisko, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Pripomína, že predtým sa tento festival konal v júni.
„Nosnou témou festivalu v roku 2025 je rok na dedine, v jednotlivých programoch predstavíme zvyky a tradície, ktorými sa žilo počas roka v rôznych regiónoch Slovenska,“ uvádza.
V rámci úvodu programu nebude chýbať tradičný krojovaný splav členov festivalových folklórnych súborov na pltiach po Dunajci. Po ňom bude nasledovať slávnostné otvorenie festivalu, ktoré je naplánované na 14.00 h. Vystúpenia folkloristov večer zavŕši životopisný tanečný príbeh o Jánovi Lazoríkovi z Krivian v podaní folklórneho súboru Vranovčan.
Nedeľný program sa začne svätou omšou na počesť sv. Huberta v kostole sv. Antona Pustovníka. Areál múzea od poludnia opäť ožije goralskou kultúrou a folklórom. Naplánovaný je aj krst knihy Atlas Goralov Slovenska.
Počas celého víkendu je tiež pripravený sprievodný program. Okrem iného ponúkne napríklad ukážky remeselnej výroby, tradičného domáceho piva a chýbať nebudú ani tvorivé dielne či detský kútik.
