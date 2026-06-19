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Zamagurské slávnosti prinášajú do Červeného Kláštora život v kroji
Trojdňový program ponúkne vystúpenia folklórnych súborov, ľudových hudieb z rôznych regiónov Slovenska aj pestrý sprievodný program pre celú rodinu.
Autor TASR
Červený Kláštor 19. júna (TASR) - Zamagurské folklórne slávnosti, ktoré sa začínajú v piatok, prinesú do Červeného Kláštora „život v kroji“. Zuzana Barilová z Podtatranského osvetového strediska (POS) informovala, že program 49. ročníka sa koná v areáli Kláštora Kartuziánov.
„Festival patrí k významným folklórnym podujatiam tradičnej ľudovej kultúry. Počas troch dní ponúkne návštevníkom hudbu, tanec, remeslá - program pre celú rodinu. Mottom tohto ročníka je ´život v kroji´, ktoré symbolizuje zachovanie tradičnej kultúry, rodinných hodnôt a kresťanských tradícií odovzdávaných z generácie na generáciu. Kroje predstavujú jedinečnosť slovenských regiónov, úctu k predkom, poctivej práci a spoločnému životu komunity,“ uviedla Barilová.
Trojdňový program ponúkne vystúpenia folklórnych súborov, ľudových hudieb z rôznych regiónov Slovenska aj pestrý sprievodný program pre celú rodinu. Súčasťou podujatia sú aj výstavy spišských a goralských krojov, bábik v kroji, fotografií z histórie folklórneho festivalu či premietanie dokumentárneho filmu o súbore Magurák z Kežmarku. Plánované sú tiež prednášky o liečivých rastlinách z tatranských a pieninských lúk, o histórii krojov na Spiši, drotárstve a jeho histórii a súčasnosti na Slovensku či tvorivé dielne z ponuky tradičnej umelecko-remeselnej výroby.
„V sobotu 20. júna festival doplnia divadelné predstavenia pre najmenších v podaní HOKI POKI, divadelné tvorivé dielne, splav účastníkov festivalu v krojoch na dunajeckých drevených pltiach i vyhrávanie ľudovej hudby na lávke cez Dunajec. Konať sa tiež bude privítanie hostí na Privítanke v prístavisku pod Lipami a škola tanca, na ktorej sa naučíme tanec ´mojše, poza noge´,“ dodala Barilová.
Nedeľný (21.6.) program „Po nasemu - Pocta goralskej kultúre“ bude venovaný regiónu Zamagurie. Vyvrcholením festivalu bude program Dych v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru.
Podujatie pripravuje POS v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), nezisková organizácia Cyprián, Múzeum Červený Kláštor, obec Červený Kláštor, mesto Spišská Stará Ves a obec Lechnica. Záštitu nad podujatím prevzal predseda PSK Milan Majerský. Hlavným partnerom slávností je Fond na podporu umenia.
„Festival patrí k významným folklórnym podujatiam tradičnej ľudovej kultúry. Počas troch dní ponúkne návštevníkom hudbu, tanec, remeslá - program pre celú rodinu. Mottom tohto ročníka je ´život v kroji´, ktoré symbolizuje zachovanie tradičnej kultúry, rodinných hodnôt a kresťanských tradícií odovzdávaných z generácie na generáciu. Kroje predstavujú jedinečnosť slovenských regiónov, úctu k predkom, poctivej práci a spoločnému životu komunity,“ uviedla Barilová.
Trojdňový program ponúkne vystúpenia folklórnych súborov, ľudových hudieb z rôznych regiónov Slovenska aj pestrý sprievodný program pre celú rodinu. Súčasťou podujatia sú aj výstavy spišských a goralských krojov, bábik v kroji, fotografií z histórie folklórneho festivalu či premietanie dokumentárneho filmu o súbore Magurák z Kežmarku. Plánované sú tiež prednášky o liečivých rastlinách z tatranských a pieninských lúk, o histórii krojov na Spiši, drotárstve a jeho histórii a súčasnosti na Slovensku či tvorivé dielne z ponuky tradičnej umelecko-remeselnej výroby.
„V sobotu 20. júna festival doplnia divadelné predstavenia pre najmenších v podaní HOKI POKI, divadelné tvorivé dielne, splav účastníkov festivalu v krojoch na dunajeckých drevených pltiach i vyhrávanie ľudovej hudby na lávke cez Dunajec. Konať sa tiež bude privítanie hostí na Privítanke v prístavisku pod Lipami a škola tanca, na ktorej sa naučíme tanec ´mojše, poza noge´,“ dodala Barilová.
Nedeľný (21.6.) program „Po nasemu - Pocta goralskej kultúre“ bude venovaný regiónu Zamagurie. Vyvrcholením festivalu bude program Dych v podaní Poddukelského umeleckého ľudového súboru.
Podujatie pripravuje POS v Poprade v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK), nezisková organizácia Cyprián, Múzeum Červený Kláštor, obec Červený Kláštor, mesto Spišská Stará Ves a obec Lechnica. Záštitu nad podujatím prevzal predseda PSK Milan Majerský. Hlavným partnerom slávností je Fond na podporu umenia.