Zamatová extáza je inšpirovaná postavami D.Bowieho, I.Popa a L.Reeda

Bratislava 18. novembra (TASR) - Kultový hudobný film Zamatová extáza (1998), fiktívny príbeh inšpirovaný postavami Davida Bowieho, Iggyho Popa a Loua Reeda, uvedie v utorok 19. novembra bratislavské Kino Lumiére v cykle Music&Film. Snímka režiséra Todda Haynesa prinesie na plátno atmosféru glam rocku 70. rokov. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Hlavným hrdinom je fiktívna britská rocková hviezda Brian Slade, ktorá dokázala priviesť davy do extázy. "Kontroverzný bisexuál, ktorý dominoval britskej hudobnej scéne a na vrchole svojej kariéry neváhal zinscenovať atentát na seba," približuje film. Sladeov život má v ňom zrekonštruovať britský novinár žijúci v New Yorku, ktorý svoj idol zbožňoval a obdivoval, teraz má pátrať po tom, čo sa stalo s touto výraznou postavou. Vďaka tomu sa divák dozvedá o Sladeových začiatkoch i o jeho intímnom vzťahu k americkému hudobníkovi Curtovi Wildovi.



Film je známy výnimočnou vizuálnou stránkou a štylizovaným zobrazením glam rockovej éry. Výrazným prvkom príbehu sú hudobné vystúpenia a kostýmy. "Hoci Zamatová extáza nebola komerčne úspešná v čase svojho vzniku, získala kultový status vďaka svojmu netradičnému prístupu, soundtracku a tematike týkajúcej sa identity, sexuality a slobody umeleckého prejavu," dodáva SFÚ k snímke, v ktorej znejú piesne Davida Bowieho, T. Rex, Roxy Music a iných kapiel zo začiatku 70. rokov.



"Film má bohatú výpravu, masky, kostýmy, účesy, výborné herecké a prekvapujúco aj spevácke výkony Ewana McGregora a Jonathana Rhysa Meyersa," poznamenáva dramaturg cyklu Music&Film Miroslav Ulman k snímke, ktorá podľa jeho slov zaslúžene získala Cenu za umelecký prínos na MFF Cannes 1998.



Projekcia je realizovaná v spolupráci s Filmovým festivalom inakosti (FFi). "Zamatovú extázu sme už dlhšie plánovali na festivale uviesť v rámci sekcie Classics, kde každý rok premietame významné diela svetovej kinematografie s presahom ku queer témam," hovorí David Benedek, dramaturg festivalu, ktorý film uvedie v predvečer svojho oficiálneho začiatku. "Krajšiu audiovizuálnu pozvánku na festival sme si ani nemohli želať," poznamenal dramaturg FFi, ktorý sa bude v Bratislave konať od 20. do 26. novembra.