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Zámena incidentov: Sereď odmieta informácie o hromadnej bitke
Primátor Serede Ondrej Kurbel pre TASR potvrdil, že operačné stredisko požiadalo seredskú mestskú políciu o pomoc pri incidente v Dolnej Strede.
Autor TASR
Sereď 1. júla (TASR) - Náčelník Mestskej polície (MsP) v Seredi Ladislav Fabo odmieta informácie o údajnej hromadnej bitke v meste, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v niektorých médiách a na sociálnych sieťach. Tvrdí, že v Seredi k žiadnemu protiprávnemu konaniu nedošlo a medializované informácie vznikli zámenou s utorkovým (30. 6.) incidentom v neďalekej Dolnej Strede v okrese Galanta, čo pre TASR potvrdila aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Veronika Dachová.
Ako Fabo uviedol, MsP zasahovala na základe oznámenia týkajúceho sa nevhodného parkovania na jednej z ulíc v Seredi. „Po upozornení vodiči vozidlá preparkovali, z miesta odišli a oznamovatelia sa poďakovali. Následne sme prijali oznámenie, že sa v lokalite zhromažďujú ďalšie osoby. Po príchode hliadok sa však na mieste už nenachádzali a nedošlo k žiadnemu protiprávnemu konaniu,“ priblížil.
Dodal, že približne v rovnakom čase dostala mestská polícia informáciu o hromadnej bitke v obci Dolná Streda. Podľa neho práve zámena týchto dvoch udalostí spôsobila, že sa v médiách a na sociálnych sieťach objavili nepravdivé informácie o incidente v Seredi.
Fabo zároveň odmietol tvrdenia o zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v meste. „Nechceme, aby sa spoločnosť zbytočne traumatizovala šírením nepravdivých informácií. V Seredi sa nič protiprávne nestalo,“ uviedol s tým, že priebeh udalostí zachytávajú aj kamerové záznamy.
Primátor Serede Ondrej Kurbel pre TASR potvrdil, že operačné stredisko požiadalo seredskú mestskú políciu o pomoc pri incidente v Dolnej Strede. Mestská polícia však podľa neho nemohla zasiahnuť, keďže jej interné predpisy neumožňujú vykonávať zákroky mimo územnej pôsobnosti mesta. Aj on upozornil na šírenie nepresných informácií o udalosti na sociálnych sieťach.
Veronika Dachová uviedla, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Galante začal v súvislosti s incidentom v Dolnej Strede trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. V súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony na objasnenie všetkých okolností prípadu. Z dôvodu prebiehajúceho prípravného konania polícia ďalšie informácie neposkytla.
Ako Fabo uviedol, MsP zasahovala na základe oznámenia týkajúceho sa nevhodného parkovania na jednej z ulíc v Seredi. „Po upozornení vodiči vozidlá preparkovali, z miesta odišli a oznamovatelia sa poďakovali. Následne sme prijali oznámenie, že sa v lokalite zhromažďujú ďalšie osoby. Po príchode hliadok sa však na mieste už nenachádzali a nedošlo k žiadnemu protiprávnemu konaniu,“ priblížil.
Dodal, že približne v rovnakom čase dostala mestská polícia informáciu o hromadnej bitke v obci Dolná Streda. Podľa neho práve zámena týchto dvoch udalostí spôsobila, že sa v médiách a na sociálnych sieťach objavili nepravdivé informácie o incidente v Seredi.
Fabo zároveň odmietol tvrdenia o zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v meste. „Nechceme, aby sa spoločnosť zbytočne traumatizovala šírením nepravdivých informácií. V Seredi sa nič protiprávne nestalo,“ uviedol s tým, že priebeh udalostí zachytávajú aj kamerové záznamy.
Primátor Serede Ondrej Kurbel pre TASR potvrdil, že operačné stredisko požiadalo seredskú mestskú políciu o pomoc pri incidente v Dolnej Strede. Mestská polícia však podľa neho nemohla zasiahnuť, keďže jej interné predpisy neumožňujú vykonávať zákroky mimo územnej pôsobnosti mesta. Aj on upozornil na šírenie nepresných informácií o udalosti na sociálnych sieťach.
Veronika Dachová uviedla, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Galante začal v súvislosti s incidentom v Dolnej Strede trestné stíhanie pre prečin výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. V súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony na objasnenie všetkých okolností prípadu. Z dôvodu prebiehajúceho prípravného konania polícia ďalšie informácie neposkytla.