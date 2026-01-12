< sekcia Regióny
Zámer vedecko-technologického parku v Pustých Úľanoch počíta s bytmi
Lokalita sa nachádza v juhozápadnom okraji katastra obce Pusté Úľany.
Autor TASR
Pusté Úľany 12. januára (TASR) - Súčasťou zamýšľaného vedecko-technologického parku, ktorý by mohol vzniknúť na juhozápadnom okraji katastrálneho územia obce Pusté Úľany v okrese Galanta, je aj výstavba bytov pre vyše 3000 ľudí. Odhadovaná výška investície je 487 miliónov eur bez DPH. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti BODRÔ, ktorý bol predložený do zisťovacieho konania v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
„Hlavným cieľom projektu je v riešenom území vytvoriť podmienky pre výstavbu vedecko-technologického parku z hľadiska plošných a priestorových nárokov na výučbovo-administratívne objekty, laboratóriá, vývojové dielne s dôrazom na vývoj a využitie informačných technológií,“ uvádza sa v predloženom zámere.
Cieľom je tiež stanovenie nárokov na skladové priestory, údržbu, infraštruktúru, bývanie pracovníkov, ubytovacie služby a prislúchajúcu občiansku vybavenosť. Stanoviť sa majú aj plochy pre doplnkové funkcie, akými sú rekreácia, šport, detské ihriská či verejná zeleň. V rámci navrhovanej činnosti sa uvažuje s výstavbou 35 bytových domov pre vyše 3000 obyvateľov.
„Domy sú zoskupené do blokov tak, aby vytvárali súvislú, pevne stanovenú uličnú čiaru a vytvorili priestorové predpoklady pre ďalšiu zástavbu,“ približuje zverejnený materiál. Vo vnútroblokoch domov sa počíta s podzemnými garážami so zelenou strechou, využívanou ako oddychová zóna. Pre trvalé bývanie má slúžiť aj 16 rodinných domov. Počíta sa aj s výstavbou čistiarne odpadových vôd.
Lokalita sa nachádza v juhozápadnom okraji katastra obce Pusté Úľany. Na južnej strane je zámer ohraničený vodným tokom Čierna voda a na severnej cestou prvej triedy. Južným smerom od lokality, za tokom Čierna voda, sa vyskytuje múzeum včelárstva, východným smerom lokalita Lúčny dvor. Obec Pusté Úľany sa nachádza približne štyri kilometre od riešenej lokality. „V zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie je dotknuté územie funkčne zaradené medzi rozvojové plochy, konkrétne plochy slúžiace pre vedecko-technologický park,“ dopĺňa sa v predloženom zámere.
„Hlavným cieľom projektu je v riešenom území vytvoriť podmienky pre výstavbu vedecko-technologického parku z hľadiska plošných a priestorových nárokov na výučbovo-administratívne objekty, laboratóriá, vývojové dielne s dôrazom na vývoj a využitie informačných technológií,“ uvádza sa v predloženom zámere.
Cieľom je tiež stanovenie nárokov na skladové priestory, údržbu, infraštruktúru, bývanie pracovníkov, ubytovacie služby a prislúchajúcu občiansku vybavenosť. Stanoviť sa majú aj plochy pre doplnkové funkcie, akými sú rekreácia, šport, detské ihriská či verejná zeleň. V rámci navrhovanej činnosti sa uvažuje s výstavbou 35 bytových domov pre vyše 3000 obyvateľov.
„Domy sú zoskupené do blokov tak, aby vytvárali súvislú, pevne stanovenú uličnú čiaru a vytvorili priestorové predpoklady pre ďalšiu zástavbu,“ približuje zverejnený materiál. Vo vnútroblokoch domov sa počíta s podzemnými garážami so zelenou strechou, využívanou ako oddychová zóna. Pre trvalé bývanie má slúžiť aj 16 rodinných domov. Počíta sa aj s výstavbou čistiarne odpadových vôd.
Lokalita sa nachádza v juhozápadnom okraji katastra obce Pusté Úľany. Na južnej strane je zámer ohraničený vodným tokom Čierna voda a na severnej cestou prvej triedy. Južným smerom od lokality, za tokom Čierna voda, sa vyskytuje múzeum včelárstva, východným smerom lokalita Lúčny dvor. Obec Pusté Úľany sa nachádza približne štyri kilometre od riešenej lokality. „V zmysle schválenej územnoplánovacej dokumentácie je dotknuté územie funkčne zaradené medzi rozvojové plochy, konkrétne plochy slúžiace pre vedecko-technologický park,“ dopĺňa sa v predloženom zámere.