Zámer vybudovania Futbalovej akadémie Košice predložili do procesu EIA

Košice 20. decembra (TASR) - Spoločnosť Slovak Sport Development predložila zámer na vybudovanie Futbalovej akadémie Košice na posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA. Ako z neho vyplýva, výstavba športového areálu v mestskej časti Nad jazerom by mala byť ukončená do novembra 2024. Celkové náklady predstavujú okolo 3,35 milióna eur.



Aktuálne nevyužívaný pozemok slúžil v minulosti ako areál so stavbami na individuálnu rekreáciu. "Budúci areál futbalovej akadémie bude pozostávať zo šiestich futbalových ihrísk, trojpodlažného objektu prevádzkovej budovy so štvrtým ustúpeným podlažím, z objektu krytej pneumatickej haly a príslušnej infraštruktúry. Jedno z ihrísk bude určené ako hlavné ihrisko s krytými tribúnami," uvádza investor s tým, že prevádzková budova bude poskytovať okrem zázemia a šatní aj priestor pre ubytovanie, stravovanie a administratívne priestory. S výstavbou chce začať po získaní právoplatného stavebného povolenia.



Futbalová akadémia má primárne slúžiť deťom a mládeži na športové a sekundárne aj na rekreačné využitie. Fungovať má ako vysunuté pracovisko základných a stredných škôl, kde žiaci a študenti budú môcť byť v areáli aj ubytovaní formou internátneho ubytovania.



Pri plnom využití všetkých ihrísk sa bude v areáli nachádzať 143 žiakov. Zámer počíta minimálne s 28 novými pracovníkmi, ktorí by sa im mali venovať. Má ísť o trénerov, zdravotníkov, zamestnancov kuchyne, upratovačky či rozhodcov.



Celkový počet navrhovaných parkovacích miest je 256. "Pri plne obsadených tribúnach hlavného ihriska bude musieť byť k dispozícii parkovanie pre 1520 návštevníkov - diváci a prípadne delegáti stretnutia a hostia," dodáva.



Pripomína, že športový areál takéhoto rozsahu sa v území nenachádza a je potrebný pre "zdravý vývoj verejnosti, najmä mládeže, ako aj výchovu športovcov pre reprezentovanie Slovenskej republiky".