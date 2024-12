Zámer výstavby domov v obci Sekule opäť prejde posudzovacím procesom

Sekule 2. decembra (TASR) - Okresný úrad (OÚ) Trnava nariadil opätovné prerokovanie a rozhodnutie vo veci zámeru výstavby 40 rodinných domov na okraji obce Sekule (okres Senica) za približne 900.000 eur. Vyplýva to zo zverejnených dokumentov v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).



OÚ Trnava zrušil májové rozhodnutie OÚ Senica, ktoré hovorilo o tom, že zámer netreba posudzovať. Združenie domových samospráv však podalo odvolanie, ktorému úrad v Trnave vyhovel.



"Účelom stavby rodinných domov je vybudovanie objektov na trvalé bývanie s príslušnými prípojkami sietí a so spevnenými plochami," uviedol investor v zámere. Územie výstavby sa má nachádzať na okraji obce, v súčasnosti je nevyužívané. V okolí sú rodinné domy, prevádzkové budovy a pozemky s lesným porastom.



Zámer hovorí o samostatných objektoch jednopodlažných, maximálne dvojpodlažných budov pre 160 obyvateľov. Odhadovaný začiatok výstavby mal byť podľa dokumentov v roku 2025, výstavba by mala trvať dva roky. Pre prvú etapu stavby bolo v novembri 2022 vydané obcou Sekule právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby.