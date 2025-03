Zámer výstavby domu v centre Trnavy nemá podliehať procesu EIA

Trnava 18. marca (TASR) - Zámer výstavby bytového domu s polyfunkciou v centre Trnavy nemá podliehať posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to zo zatiaľ neprávoplatného rozhodnutia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Trnava, ktoré je zverejnené na enviroportáli. Mesto Trnava predložilo investičný zámer do zisťovacieho konania vlani v decembri.



"Na uvedenú činnosť je možné požiadať príslušný povoľujúci orgán o povolenie podľa osobitných predpisov," uvádza okresný úrad vo svojom rozhodnutí. Mestu však určil viaceré podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie, ktoré je povinné zabezpečiť k povoľovaciemu konaniu.



Zámer predpokladá výstavbu bytového domu s polyfunkciou na ploche súčasného parkoviska medzi ulicami Halenárska - Dolnopotočná - Paulínska. "Navrhovaný bytový dom s polyfunkciou bude štvorpodlažný objekt, lokálne na úrovni piateho nadzemného podlažia (strešné terasy) s dvomi podzemnými podlažiami," uvádza sa v predloženom zámere.



V podzemnej garáži sa počíta s 248 parkovacími miestami. Prízemie bytového domu by mali tvoriť prevádzky obchodov a služieb. Na ďalších podlažiach by mali byť byty. Celkové predpokladané náklady stavby sú v predloženom zámere vyčíslené približne na 25 miliónov eur. Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2028.