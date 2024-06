Zámer výstavby IBC a hasičskej stanice v Košiciach je v procese EIA

Košice 4. júna (TASR) - S výstavbou integrovaného bezpečnostného centra (IBC) a hasičskej stanice na košickom Sídlisku KVP by sa mohlo začať na budúci rok. Vyplýva to zo zámeru, ktorý na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR.



Areál má vyrásť medzi ulicami Wuppertálska, Trieda KVP a Čičkovským potokom. Celkovo má ísť o plochu takmer 10.300 štvorcových metrov (m2), pričom zastavaná plocha objektu má tvoriť necelých 4000 m2. Stavba má mať päť nadzemných a dve podzemné podlažia. Výstavba by podľa zámeru mohla byť hotová v roku 2027. Financovaná má byť z prostriedkov Európskej únie z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a zo štátneho rozpočtu. Rezort výšku nákladov nespresnil.



"Predmetom riešenia je stavba hlavného objektu IBC, hasičskej stanice, spevnených plôch a všetkého súvisiaceho príslušenstva. Stavba bude primárne slúžiť pre potreby verejnej funkcie pri riadení a riešení krízových situácií. Bude v sebe integrovať všetky funkcie IBC, hasičskej stanice, príležitostného ubytovania, výcviku a fyzickej prípravy, servisného a technického zabezpečenia všetkých funkcií," uvádza v zámere.



MV pripomína, že transformácia koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému (IZS) na IBC vyplýva z návrhu koncepcie organizácie a rozvoja IZS do roku 2027. "IBC budú vybavené na monitorovanie bezpečnostnej situácie a riadenie síl a prostriedkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby a okresného úradu v sídle kraja. Okrem uvedeného budú zabezpečovať príjem a spracovanie volaní na čísla tiesňového volania 112, 150, 155 a 158. V navrhovanom objekte bude vytvorená priestorová rezerva pre možnosť dislokácie operačného strediska mestskej polície," dodáva.



Čo sa týka novej hasičskej stanice, jej umiestnenie na Sídlisku KVP podľa rezortu výrazne skráti časy dojazdov v rámci zásahového obvodu.



Projekt vznikol ešte pred rokom 2010. Zástupcovia MV a mesta Košice podpísali memorandum o spolupráci v súvislosti s IBC a hasičskou stanicou v uvedenej lokalite v októbri 2022, o čom informovali aj na tlačovom brífingu.