< sekcia Regióny
Zámer zvieracieho krematória v obci Blahová nebude podliehať EIA
Autor TASR
Blahová 11. apríla (TASR) - Zámer krematória pre malé spoločenské zvieratá na okraji obce Blahová v okrese Dunajská Streda nebude podliehať procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktoré bolo zverejnené na enviroportáli.
„Na uvedenú činnosť je možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov,“ uvádza okresný úrad vo svojom rozhodnutí. Navrhovateľovi však určil viaceré opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia.
Zámer predložila do zisťovacieho konania spoločnosť ARPenviro. Cieľom je umiestnenie a prevádzkovanie kremačnej pece typu 150 AIS 09 Cyclone, ktorá je konštruovaná ako kompaktné spaľovacie zariadenie s možnosťou montáže na špeciálny prívesný vozík, čím môže byť prevádzkovaná aj v mobilnom režime.
Zariadenie je určené na spaľovanie menších uhynutých domácich zvierat a iných drobných živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Zariadenie má umožňovať priebežné plnenie počas prevádzky, pričom jeho maximálna spaľovacia kapacita dosahuje 50 kilogramov za hodinu a jednorazová plniaca kapacita je do 110 kilogramov.
„Navrhovaný realizačný variant nebude mať významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a obyvateľov a ich zdravie. Navrhovaný variant je situovaný do jestvujúceho priemyselného areálu,“ doplnil navrhovateľ. Najbližšie sídelné objekty sa nachádzajú vo vzdialenosti približne 400 metrov západne od navrhovanej činnosti a ide o zástavbu rodinných domov.
