Zameriavajú podvodné konštrukcie Kolonádového mosta v Piešťanoch
Na meranie sa využíva multibeam sonar, v Piešťanoch však bol softvérovo upravený tak, aby nesnímal len smerom nadol, ale aj horizontálne, teda do bokov.
Piešťany 31. decembra (TASR) - V meste Piešťany prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta pod vodnou hladinou, ktoré má projektantom poskytnúť kľúčové údaje pre ďalší postup sanácie. Výstupy budú slúžiť na spresnenie polohy a stavu pilót a taktiež technické a bezpečné naplánovanie samotných stavebných prác. Cieľom je spresniť riešenie, ktoré bude bez zbytočných zásahov navyše. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Podľa predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov a odborného garanta v oblasti mostných konštrukcií Vladimíra Benka ide o nevyhnutný krok, ktorý umožní spresniť polohu a stav pôvodných pilót, na ktorých je most založený. „Projektanti návrhu sanácie mosta potrebujú vedieť, kde sa tieto pilóty presne nachádzajú, v akej sú polohe a ako sa k nim má sanácia technicky navrhnúť. Bez týchto dát by sme riskovali nepresné alebo neoptimálne riešenie,“ uviedol Benko.
Na meranie sa využíva multibeam sonar, v Piešťanoch však bol softvérovo upravený tak, aby nesnímal len smerom nadol, ale aj horizontálne, teda do bokov. „Potrebovali sme vidieť nie dno, ale samotné pilóty - ich boky, tvar, výšku obnaženia. Výrobca zariadenia nám upravil softvér tak, aby sme dokázali snímať zvislé konštrukcie pod vodou s vysokou presnosťou,“ ozrejmil relizátor merania Michal Halinár.
Sonar pracuje s viac ako 500 lúčmi, ktoré umožňujú vytvoriť detailný 3D obraz podvodných konštrukcií s presnosťou na centimetre. Výsledky meraní budú následne georeferencované, aby ich projektanti mohli priamo použiť pri aktualizácii projektovej dokumentácie. Popri sonarových meraniach prebiehajú aj geodetické sledovania pohybov mosta, ktoré potvrdzujú mierne horizontálne posuny v rádoch milimetrov.
Kolonádový most, postavený v roku 1933 podľa návrhu architekta Emila Belluša, je národnou kultúrnou pamiatkou a symbolom Piešťan. Dočasne ho uzavreli v polovici októbra. Rozhodnutie vychádzalo z posudkov statikov a výsledkov monitorovacích meraní, ktoré potvrdili zhoršený technický stav pilierov mosta.
