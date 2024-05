Nedostali výplaty: Pred Bukózou Holding protestovali zamestnanci

Hencovce 15. mája (TASR) - Približne 200 zamestnancov a dodávateľov skupiny spoločností Bukóza Holding v okrese Vranov nad Topľou sa v stredu zúčastnilo na protestnom stretnutí pred sídlom spoločnosti. Protest organizovaný odborovým združením mal upozorniť na sociálnu situáciu zamestnancov a ich rodín v dôsledku nevyplácania miezd. Predstavitelia holdingu na stretnutí uviedli, že sa snažia situáciu riešiť získaním úveru alebo investora, aby mali financie na vyplatenie miezd.



Predseda Základnej organizácie Odborového zväzu Drevo, Lesy, Voda (OZ DLV) pri Bukocel Pavol Halas uviedol, že zo 702 zamestnancov dostala výplatu napríklad logistická časť, no za marec nebola vyplatená mzda 567 ľuďom. "Zamestnanci sú rozhorčení, nemajú z čoho žiť, a mám informáciu, že od zajtra väčšina zamestnancov ukončí pracovný pomer, lebo už toho majú dosť," uviedol.







Predsedníčka OZ DLV Vlasta Szabová doplnila, že zamestnanci majú od stredy možnosť sami ukončiť pracovný pomer okamžitým zrušením. "V tomto prípade sa pracovný pomer končí vo firme a vzniká nárok na vyplatenie náhrady mzdy za dvojmesačnú výpoveď. Rozprávame sa len o nároku, nie o peniazoch," dodala s tým, že budú ešte v stredu rokovať so zástupcami holdingu.



Napriek tomu, že firme nebol poskytnutý úver, ktorým chceli vyrovnať záväzky voči zamestnancom, prezident skupiny spoločností Bukóza Holding Ján Ďurian uviedol, že stále rokujú s bankou, aby ho získali. V priebehu 14 dní by sa mali vyjadriť aj dve nemecké spoločnosti, ktoré o celulózku prejavili záujem a mohli by tým pomôcť fabrike udržať sa.



"Štyri mesiace už nemáme peniaze, to je problém. Drevo nestačí, potrebujete aj na výplaty, chémiu, elektrinu, na plyn," povedal s tým, že žiadali aj vládu, aby im odsúhlasila prevádzkové krytie úveru, aby mohli naštartovať výrobu celulózy.



Ďurian trvá na tom, že problémy spôsobilo vypovedanie zmluvy zo strany štátneho podniku Lesy SR. "Keď nám vypovedali zmluvu, chýbalo nám v tom momente 40 percent dreva. Ľudí sme síce brali do práce, ale robili v podstate len 60 percent výkonu. Ďalší rok sme už robili necelých 50 percent. Tento rok sme robili dva týždne," povedal Ďurian.







Lesy SR vo svojom stanovisku uviedli, že odstúpenie od kúpnych zmlúv bolo pre podozrenie z netransparentnosti. Po vypovedaní zmluvy s Bukózou v júli 2021 nasledovalo nové zmluvné obdobie od augusta do decembra 2021 a potom dvojročná zmluva, predĺžená do 2025 na základe stratégie podpory domáceho drevospracujúceho priemyslu. Na rok 2024 sa objem dreva zvýšil o 30 percent.



"Napriek nízkej likvidite spoločnosti, problémom s uhrádzaním svojich záväzkov a permanentnej existencii pohľadávok po lehote splatnosti pokračovali Lesy Slovenskej republiky v dodávkach, ale len do výšky platnej bankovej garancie. Od leta 2023 došlo k dohode a podpisu troch splátkových kalendárov, z ktorých však ani jeden nebol dodržaný," dodala Katarína Palková z Odboru komunikácie a marketingu Lesy SR.