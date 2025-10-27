< sekcia Regióny
Zamestnanci a študenti Trnavskej univerzity budú mať 17.novembra voľno
Autor TASR
Trnava 27. októbra (TASR) - Rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner udelil na 17. novembra rektorské voľno pre študentov aj zamestnancov univerzity. Podčiarkol, že voľný deň považuje za príležitosť pre všetkých spomaliť a zamyslieť sa nad významom slobody.
„Sloboda nie je dar, ktorý raz získame, ale záväzok, ktorý si musíme každý deň nanovo potvrdzovať – odvahou myslieť, hovoriť a konať v pravde,“ zdôraznil Lichner.
Trnavská univerzita si týmto spôsobom pripomína, že akademická sloboda nie je len výsadou, ale aj povinnosťou. „Povinnosťou hľadať pravdu, viesť otvorený dialóg a vytvárať prostredie, kde sa sloboda stáva základom vzdelávania, výskumu aj medziľudských vzťahov,“ uvádza sa ďalej na webe univerzity.
Ďalšia trnavská Univerzita sv. Cyrila a Metoda už skôr avizovala, že si 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu, uctí pracovným a študijným voľnom pre všetkých jej zamestnancov a študentov. Poukázala pritom aj na to, že 17. november je tiež Medzinárodným dňom študentstva.
