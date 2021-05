Zamestnanci hlavného mesta majú nový etický kódex

Bratislava 26. mája (TASR) – Zamestnanci hlavného mesta SR Bratislavy majú nový etický kódex, ktorý nahradil pravidlá z roku 2013. Nový dokument podrobnejšie stanovuje princípy, procesy a povinnosti, jasne určuje etickú infraštruktúru, bližšie špecifikuje postupy zamestnancov pri prijímaní darov a bližšie popisuje proces nahlasovania oznámení vo veci porušenia etického kódexu, ak aj proces ich následného riešenia. Doplnený je aj o témy verejného obstarávania a majetkových priznaní.



"Etický kódex stanovuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov hlavného mesta tak, aby presadzovali verejný záujem, rozvoj a prosperitu mesta, otvorenosť a transparentnosť samosprávy a vytvárali a udržiavali dôveru verejnosti vo verejnú inštitúciu," píše sa v preambule kódexu, ktorého znenie zverejnilo vedenie magistrátu bratislavským poslancom.



Zamestnanec bratislavskej samosprávy musí podľa kódexu dodržiavať zákony, všeobecne záväzné právne predpisy i vnútorné predpisy mesta. Pri plnení úloh musí byť otvorený, prístupný verejnosti, dbať na verejný záujem a svoju prácu vykonávať tak, aby zabezpečoval kvalitné služby pre obyvateľov mesta, aby svoju prácu vykonával zodpovedne, včas a riadne. „Zároveň sa snaží o efektívnosť procesov, hospodárnosť a efektívne využitie verejných zdrojov a o dodržiavanie stanovených lehôt,“ uvádza mesto v kódexe. Pracovník mesta musí dbať, že reprezentuje samosprávu na verejnosti, voči verejnosti preto vystupuje s úctou, zdvorilo, korektne a v súlade so zásadami slušného správania.



Kódex rieši aj konflikt záujmov. Zamestnanec mesta nesmie pripustiť, aby došlo ku konfliktu jeho súkromných záujmov s jeho postavením zamestnanca verejnej správy. Ani pri verejnom obstarávaní na akýkoľvek predmet zákazky nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k uchádzačom či záujemcom. Poskytnúť nesmie akejkoľvek, čo i len potencionálne zainteresovanej osobe, priamo alebo nepriamo akúkoľvek informačnú, finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu či odmenu súvisiacu so zadaním zákazky.



Pri daroch a iných výhodách musí zamestnanec predchádzať rizikám korupcie, podvodu a nežiadúcim vonkajším vplyvom, ktoré by mohli ovplyvniť riadny výkon verejnej služby. „Predchádza aj vzniku vzťahov a situácií, v rámci ktorých by bol alebo by sa mohol cítiť byť zaviazaný oplatiť dary, iné výhody či plnenia, ktoré mu boli poskytnuté pri plnení pracovných úloh,“ uviedlo mesto. Pracovník nesmie vyžadovať ani prijímať od tretích osôb finančné ani nefinančné dary, pozornosti a iné výhody za prácu, ktoré by mohli reálne alebo zdanlivo ovplyvniť jeho rozhodovanie a profesionálny prístup. Prijímať dary, ktoré neovplyvnia jeho rozhodovanie, môže, pokiaľ ich hodnota nepresiahne sumu 30 eur. Vtedy nemusí takýto dar nahlásiť a odovzdať komisárovi pre etiku.



Komisár pre etiku je zamestnanec hlavného mesta, ktorého menuje primátor z radu zamestnancov na obdobie dvoch rokov. Prešetruje oznámenia vo veci porušenia etického kódexu, ale aj monitoruje a hodnotí dodržiavanie tohto dokumentu. Etická komisia ako poradný orgán primátora vypracováva stanoviská k oznámeniam, týkajúcich sa porušenia etického kódexu.