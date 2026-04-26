Zamestnanci mesta Trenčín budú mať 8. mája pracovné voľno
Primátor vydal rozhodnutie o poskytnutí pracovného voľna pre zamestnancov mesta Trenčín s náhradou mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa.
Autor TASR
Trenčín 26. apríla (TASR) - Väčšina zamestnancov mesta Trenčín bude mať počas štátneho sviatku 8. mája pracovné voľno. TASR o tom informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
„Primátor vydal rozhodnutie o poskytnutí pracovného voľna pre zamestnancov mesta Trenčín s náhradou mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Toto sa netýka mestských policajtov, ktorí budú v službe, a ani tých zamestnancov mesta, ktorým bola udelená výnimka, najmä na účely neodkladnej pracovnej úlohy alebo pri organizovaní kultúrneho podujatia,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času postupujú podľa rozhodnutia zriaďovateľa.
„Zamestnanci čerpajú pracovné voľno s náhradou mzdy, žiaci škôl a deti v materských školách zostanú doma. Bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení z organizačných dôvodov,“ doplnila Ságová.
