Nedela 26. apríl 2026
Zamestnanci mesta Trenčín budú mať 8. mája pracovné voľno

Na snímke Mierové námestie, vľavo v strede Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne 5. júla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Primátor vydal rozhodnutie o poskytnutí pracovného voľna pre zamestnancov mesta Trenčín s náhradou mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Autor TASR
Trenčín 26. apríla (TASR) - Väčšina zamestnancov mesta Trenčín bude mať počas štátneho sviatku 8. mája pracovné voľno. TASR o tom informovala trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.

Primátor vydal rozhodnutie o poskytnutí pracovného voľna pre zamestnancov mesta Trenčín s náhradou mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Toto sa netýka mestských policajtov, ktorí budú v službe, a ani tých zamestnancov mesta, ktorým bola udelená výnimka, najmä na účely neodkladnej pracovnej úlohy alebo pri organizovaní kultúrneho podujatia,“ uviedla hovorkyňa.

Ako dodala, základné školy, materské školy, základná umelecká škola a centrum voľného času postupujú podľa rozhodnutia zriaďovateľa.

Zamestnanci čerpajú pracovné voľno s náhradou mzdy, žiaci škôl a deti v materských školách zostanú doma. Bude prerušená prevádzka škôl a školských zariadení z organizačných dôvodov,“ doplnila Ságová.
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí