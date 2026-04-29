Zamestnanci Myjavy budú 8. mája čerpať dovolenku, úrad bude zatvorený
Zároveň informoval, že bez obmedzení bude fungovať mestská polícia. Matričný úrad zabezpečí služby v nevyhnutných prípadoch, ako je úmrtie alebo vystavenie prvopisu úmrtného listu.
Autor TASR
Myjava 29. apríla (TASR) - Zamestnanci Mestského úradu v Myjave si budú 8. mája čerpať dovolenku. Zatvorené budú všetky oddelenia úradu vrátane kancelárie v Kultúrnom dome Samka Dudíka. V súvislosti s tým bude štvrtok (7. 5.) výnimočne štandardným úradným dňom, hoci štvrtky bývajú bežne nestránkové. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Zároveň informoval, že bez obmedzení bude fungovať mestská polícia. Matričný úrad zabezpečí služby v nevyhnutných prípadoch, ako je úmrtie alebo vystavenie prvopisu úmrtného listu. Samospráva o obmedzení už vopred informovala verejnosť prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.
Vo štvrtok budú všetky služby mestského úradu, kultúrneho domu aj mestskej knižnice pre verejnosť dostupné. Oddelenia mestského úradu a Kultúrny dom Samka Dudíka budú otvorené od 7.00 do 15.00 h, mestská knižnica od 8.00 do 16.00 h.
Zároveň informoval, že bez obmedzení bude fungovať mestská polícia. Matričný úrad zabezpečí služby v nevyhnutných prípadoch, ako je úmrtie alebo vystavenie prvopisu úmrtného listu. Samospráva o obmedzení už vopred informovala verejnosť prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.
Vo štvrtok budú všetky služby mestského úradu, kultúrneho domu aj mestskej knižnice pre verejnosť dostupné. Oddelenia mestského úradu a Kultúrny dom Samka Dudíka budú otvorené od 7.00 do 15.00 h, mestská knižnica od 8.00 do 16.00 h.