Zamestnanci okresného súdu v Kežmarku chystajú protestné zhromaždenie

Kežmarok 26. októbra (TASR) - Okresný súd (OS) v Kežmarku nesúhlasí s jeho zrušením. Za aktuálneho stavu nevidí zmysel reformy v zrušení tamojšieho súdu, ako aj ďalších troch okresných. Počíta s tým nová, už tretia verzia súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. Zamestnanci kežmarského súdu preto pripravujú protestné zhromaždenie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa OS v Kežmarku Ivana Petrufová.



"Z hľadiska vyťaženosti, z 54 súdov na Slovensku, je OS Kežmarok na 21. mieste v počte napadnutých vecí v prepočte na sudcu. V rámci kraja aj v rámci Slovenska patrí k jedným z najvýkonnejších z hľadiska počtu rozhodnutých vecí pripadajúcich na jedného sudcu. Len v tomto roku k 31. augustu rozhodol 2140 vecí vo všetkých agendách," povedala Petrufová.



Od septembra 2018 je jedným z pilotných súdov v rámci projektu takzvanej Cochemskej praxe, zameraného na efektívne riešenie rodinnoprávnej agendy.



"Dlhodobo pôsobí v regióne s najvyšším podielom rómskeho obyvateľstva, až 51,47 percenta, a má s prácou s marginalizovanými skupinami obyvateľstva dlhoročné skúsenosti," priblížila Petrufová.



Zachovanie OS Kežmarok má podľa jej slov podporu Generálnej prokuratúry SR, tamojšieho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj mesta Kežmarok. OS, ktorý má 47 zamestnancov, sídli v centre mesta v zrekonštruovanej budove a jeho územný obvod zahŕňa 41 miest a obcí.



"S cieľom vyjadrenia nesúhlasu s pripravovanými legislatívnymi zmenami, takzvanej súdnej mapy pripravujú zamestnanci OS Kežmarok vo štvrtok (28. 10.) protestné zhromaždenie pred budovou súdu za podpory verejnej správy, spolupracujúcich subjektov a verejnosti," povedala Petrufová.



Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.



Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka spravodlivosti Mária Kolíková všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.