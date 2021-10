Zamestnanci okresného súdu v Kežmarku nesúhlasia s jeho zrušením

Kežmarok 28. októbra (TASR) - Zamestnanci Okresného súdu Kežmarok vo štvrtok protestným zhromaždením pred jeho budovou vyjadrili nesúhlas s jeho zrušením. Počíta s tým nová, už tretia verzia súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Okresného súdu v Kežmarku Ivana Petrufová.



"Kolegov z Kežmarku spoločnými vyhláseniami podporili pracovníci Krajského súdu v Prešove, Okresného súdu Svidník, Okresného súdu Poprad, Okresného súdu Prešov a Okresného súdu Humenné," uviedla Petrufová.



K zhromaždeným sa podľa jej slov pridali primátori, starostovia a poslanci zastupiteľstiev niekoľkých miest a obcí v regióne. Okresný súd Kežmarok s počtom 47 pracovníkov sídli v centre mesta v zrekonštruovanej budove a jeho územný obvod zahŕňa 41 miest a obcí.



Za zachovanie Okresného súdu Kežmarok sa vyslovili aj zástupcovia spolupracujúcich subjektov z okresného riaditeľstva Policajného zboru, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, notári, advokáti a pripojili sa aj obyvatelia mesta.



"Problém vidia v dostupnosti výkonu súdnictva pre obyvateľov i v poskytovaní súčinnosti spolupracujúcimi úradmi. Zamestnanci súdu tiež pociťujú neistotu z hľadiska svojich pracovnoprávnych vzťahov v budúcnosti," doplnila Petrufová.



Problémy môžu podľa nej nastať i v agende probácie a mediácie. "Okresný súd Kežmarok patrí medzi súdy s vysokým počtom monitorovaných osôb, má pomerne vysoký počet väzieb nahradených dohľadom probačného a mediačného úradníka. Nie je tiež zrejmé, ako by sa mali v prípade zrušenia súdu vykonávať inštitúty predbežného šetrenia pri kontrole výkonu rozhodnutí technickými prostriedkami vzhľadom na krátke lehoty a potrebu šetrenia v mieste obydlia obvineného," vysvetlila Petrufová.



Prítomní sa vyslovili za prehodnotenie súdnej mapy s prihliadnutím na špecifiká regiónu, eventuálne za stiahnutie návrhu z legislatívneho procesu. Nemyslia si, že zrušením Okresného súdu Kežmarok dôjde k naplneniu cieľov justičnej reformy.



Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.