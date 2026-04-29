Zamestnanci P. Bystrice budú 8. mája pracovať, školy budú otvorené
Zamestnanci mestskej polície budú pracovať podľa vopred určeného rozpisu služieb
Autor TASR
Považská Bystrica 29. apríla (TASR) - Pre zamestnancov mesta Považská Bystrica bude 8. máj bežným pracovným dňom. Radnica tak rozhodla v záujme zabezpečenia dostupnosti služieb pre občanov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie považskobystrického mestského úradu Miluša Kollárová.
„Zamestnanci mestského úradu budú pracovať tak ako každý piatok, do 12.30 h. Mestský úrad bude otvorený do 12.00 h. Pre zamestnancov opatrovateľskej služby pôjde o bežný pracovný deň a budú pracovať v rozsahu uvedenom v pracovnej zmluve,“ doplnila Kollárová.
Ako dodala, zamestnanci mestskej polície budú pracovať podľa vopred určeného rozpisu služieb. Ak zamestnanec nechce 8. mája pracovať, musí si na tento účel žiadať o dovolenku.
Voľno nebudú mať ani základné školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Vedenie každej školy zváži podmienky svojej školy pre tento deň a vyberie si z alternatív v usmernení rezortu školstva najvhodnejšiu možnosť.
„Zamestnanci mestského úradu budú pracovať tak ako každý piatok, do 12.30 h. Mestský úrad bude otvorený do 12.00 h. Pre zamestnancov opatrovateľskej služby pôjde o bežný pracovný deň a budú pracovať v rozsahu uvedenom v pracovnej zmluve,“ doplnila Kollárová.
Ako dodala, zamestnanci mestskej polície budú pracovať podľa vopred určeného rozpisu služieb. Ak zamestnanec nechce 8. mája pracovať, musí si na tento účel žiadať o dovolenku.
Voľno nebudú mať ani základné školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta. Vedenie každej školy zváži podmienky svojej školy pre tento deň a vyberie si z alternatív v usmernení rezortu školstva najvhodnejšiu možnosť.