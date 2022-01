Zamestnanci popradskej nemocnice budú mať až do odvolania MHD zadarmo

Poprad 12. januára (TASR) – Zamestnanci pracujúci v popradskej nemocnici budú mať od pondelka 17. januára mestskú hromadnú dopravu (MHD) zadarmo. Na tlačovom brífingu v stredu o tom informoval primátor Popradu Anton Danko a riaditeľka Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Poprad Marianna Krajčová Gočová s tým, že bezplatná MHD bude pre zamestnancov najväčšej nemocnice v regióne platiť až do odvolania.



„Je to akési poďakovanie zdravotníkom, myslím si, že si to zaslúžia, pretože naozaj idú na maximum a aj štát by sa mal zamyslieť nad tým, aké majú pracovné podmienky a platy. My im viac pomôcť nemôžeme, ako dopravou zadarmo, verím, že ju budú využívať,“ uviedol Danko.



Každý zamestnanec sa pri nástupe do autobusu preukáže zamestnaneckou kartičkou a vodič mu vydá nulový cestovný lístok. Dopravu zadarmo budú môcť využívať všetci zamestnanci, bez ohľadu na postavenie. „Vďaka tomu získame aj prehľad o tom, koľkí zamestnanci nemocnice budú naše služby využívať. Odviezť sa budú môcť na všetkých spojoch v rámci mesta,“ dodala Krajčová Gočová. Zároveň ubezpečila, že ak budú výhrady k časovému harmonogramu jednotlivých spojov, sú pripravení odchody a príchody autobusov posunúť.



Primátor doplnil, že od septembra by mohli mať zadarmo MHD všetci občania Popradu. „Pokiaľ sa mesto nedostane do nejakých finančných problémov, tak by mal každý obyvateľ dostať kartičku na päť rokov za poplatok päť eur. Musí to ešte prejsť cez mestské zastupiteľstvo,“ prezradil Danko s tým, že ročne by to malo mesto stáť približne 200.000 eur. Cieľom je zaviesť v meste ekologickejšiu dopravu a zároveň motivovať obyvateľov, aby MHD využívali častejšie. Mesto Poprad podľa riaditeľky tamojšej SAD ako jediné na Slovensku zvýšilo výkony mestskej dopravy počas pandémie o 30 percent.



Krajčová Gočová doplnila, že za minulý rok prepravili v MHD v Poprade 720.000 cestujúcich, čo je porovnateľné číslo s rokom 2019, dokonca záujem o hromadnú dopravu narástol. Z celkového počtu prepravených osôb tvorili viac ako tretinu seniori. Vozový park popradskej MHD plánujú v blízkej budúcnosti rozšíriť o štyri nové autobusy. „Zároveň sme sa zbavili nežiadúcich modelov, ktoré už po meste nejazdia. Riaditeľka SAD Poprad potvrdila, že aj ich spoločnosť má problém s výpadkom vodičov. Ide však o ľudí, ktorí musia dodržiavať izoláciu po kontakte s nakazenou osobou. „Nestalo sa, že by náš vodič niekoho infikoval, autobusy sú denne dezinfikované a našich zamestnancov pravidelne testujeme,“ dodala riaditeľka na záver.