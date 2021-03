Zamestnanci radnice začali roznášať seniorom takmer 46000 respirátorov

Nitra 30. marca (TASR) – Desiatky zamestnancov Mestského úradu v Nitre roznášajú počas tohto týždňa takmer 46.000 respirátorov pre viac ako 15.000 seniorov. Radnica nakúpila celkom 60.000 respirátorov, časť z nich využije pre vlastné potreby. „Do tisícok domácností v celom meste sa dostane 45.910 kusov. S ich distribúciou začalo 64 zamestnancov mestského úradu v pondelok a roznášať ich budú do konca tohto týždňa,“ informoval primátor Marek Hattas.



Každý obyvateľ mesta nad 65 rokov dostane po tri kusy spolu s informačným letákom, týkajúcim sa dodržiavania pandemických opatrení.



Respirátory pre všetkých seniorov v Nitre schválili mestskí poslanci na februárovom zastupiteľstve. Ich distribúcia sa dvakrát odložila a verejná súťaž sa musela opakovať, pretože víťazné firmy neboli schopné zabezpečiť dostatočné množstvo pomôcok v požadovanej kvalite. „Epidemiologické opatrenia však na Slovensku zostávajú v platnosti až do odvolania a respirátory tak seniori využijú,“ skonštatoval primátor.