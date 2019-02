Zamestnanci Skalice podali sťažnosť voči svojmu zamestnávateľovi

V liste sa uvádza, že zamestnancom boli odovzdané oznámenia o výške a zložení funkčného platu 30. a 31. januára s účinnosťou od 1. januára so spätným dátumom 31. decembra.

Skalica 8. februára (TASR) – Zamestnanci mesta Skalica podali sťažnosť na postup zamestnávateľa pri určení platov zamestnancov, pričom nesúhlasia so zrušením osobných príplatkov a vyzývajú na nápravu. Uvádza sa to v maile, ktorý zamestnanci mesta poslali poslancom mestského zastupiteľstva (MsZ).



V liste sa uvádza, že zamestnancom boli odovzdané oznámenia o výške a zložení funkčného platu 30. a 31. januára s účinnosťou od 1. januára so spätným dátumom 31. decembra. "V oznámení máme uvedenú zmenu funkčného platu, pričom máme osobné príplatky podstatne znížené, podaktorí úplne zrušené," uvádza sa v sťažnosti zamestnancov.



Ako píšu ďalej, podľa zákona o priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. "Pretože zo strany príslušných vedúcich zamestnancov neboli podané žiadne písomné návrhy na úpravy osobných príplatkov, považujeme konanie v oblasti zníženia, respektíve zrušenia, za nesprávne a v rozpore so zákonom," tvrdia.



V sťažnosti adresovanej primátorke zamestnanci informujú o tom, že rozpočet mesta na rok 2019 v položkách mzdy a odvody poskytuje dostatočný priestor na zákonné zvýšenie funkčných platov všetkých zamestnancov. "V prospech dostatočnej finančnej rezervy v schválenom rozpočte na rok 2019 hovorí fakt, že zamestnávateľom boli prijatí ďalší zamestnanci," uvádza sa v sťažnosti.



Zamestnanci zároveň poukazujú na porušenie tretej časti článku 11 v bode tri kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi mestom Skalica ako zamestnávateľom a základnou organizáciou SLOVES ako odborovou organizáciou. "Zároveň vyzývame zamestnávateľa, aby napravil nezákonný stav a každý zamestnanec mesta mal spravodlivo a zákonne priznaný a vrátený osobný príplatok," píše sa v sťažnosti.



V maile zamestnanci uvádzajú, že list podali v podateľni mestského úradu a takisto ho odovzdali primátorke mesta. Na vedomie ho dali aj Konfederácii odborových zväzov SR a organizácii SLOVES, čo je Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry. List podpísalo 51 zamestnancov mesta Skalica.



Na sťažnosť reagovala aj primátorka Skalice Anna Mierna. "V piatok sme sa stretli tri strany – mesto, zamestnanci a odborári. Dohodli sme sa na normálnych pravidlách vyjednávania. O dva týždne si 21. februára spoločne sadneme za stôl a budeme spolu rokovať. Budeme hľadať možnosti a keď bude treba, zverejníme informácie. Pokiaľ nenájdeme spoločné riešenie, nebudeme sa zatiaľ k veci vyjadrovať," uviedla.