Piatok 8. máj 2026
Zamestnanci TANAP-u v skanzene predstavia svoje aktivity a pracoviská

Na snímke skanzen v Pribyline 24. júla 2022. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Autor TASR
Pribylina 8. mája (TASR) - Tatranský národný park (TANAP) pri oslave 77 rokov od svojho vzniku predstaví v pribylinskom skanzene význam ochrany najcennejšieho prírodného územia. Počas tretieho ročníka podujatia Dni TANAP-u predstavia v nedeľu 10. mája svoje aktivity a jednotlivé pracoviská. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.

„Chceli by sme poukázať na vzácnosti prírody najstaršieho národného parku na Slovensku a predstaviť činnosť našej organizácie,“ uviedol Igor Stavný z oddelenia environmentálnej výchovy Správy TANAP-u. „Priblížime naše každodenné aktivity, starostlivosť o prírodu aj projekty zamerané na ochranu a zachovanie tohto unikátneho prostredia,“ dodal.

TANAP sa rozprestiera od Oravy cez Liptov až po Spiš. Dni TANAP-u tento rok vyvrcholia v pribylinskom skanzene ako posledná z troch zastávok. „V Múzeu liptovskej dediny sa návštevníci dozvedia viac o ochrane prírody, práci lesníkov, strážcov i odborných pracovníkov, a zároveň ich čakajú aj interaktívne ukážky a sprievodné aktivity,“ priblížil Stavný.

„Pribylinský skanzen sa nachádza priamo pod Tatrami, a aj pre nás je dôležité, aby návštevníci vnímali nielen kultúrne, ale aj prírodné dedičstvo nášho kraja. Veríme, že aj takéto podujatia pomáhajú budovať vzťah k prírode a zvyšujú povedomie o potrebe jej ochrany,“ doplnil riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
