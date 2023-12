Zamestnanci mestského úradu v Lučenci budú v piatky pracovať z domu

Lučenec 13. decembra (TASR) - Zamestnanci Mestského úradu v Lučenci budú v piatky až do odvolania pracovať z domu. Samospráva home office opätovne zavádza s cieľom šetriť náklady na energie, k rovnakému kroku pristúpila aj počas vlaňajšej vykurovacej sezóny. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Samospráva k zavedeniu práce z domu počas piatkov pristupuje druhý rok po sebe, dôvodom je rovnako ako vlani šetrenie na kúrení a ďalších položkách spojených s chodom mestského úradu. "Za sledované obdobie od októbra 2022 do marca 2023 bola pri položkách vykurovanie a elektrická energia úspora v budove Mestského úradu v Lučenci na úrovni 61.253,11 eura," priblížilo mesto.



Vykurovanie v budove Mestského úradu v Lučenci bude od pondelka do štvrtka po 13.00 h nastavené na temperovanie, od piatka do nedele bude v útlmovom režime. "Medzi ďalšie opatrenia na zníženie spotreby energie s rýchlym účinkom patrí zníženie teploty vykurovania, dôsledné dodržiavanie útlmového režimu vykurovania, obmedzenie využívania elektrických spotrebičov a zákaz vykurovania kancelárií klimatizačnými jednotkami," dodala samospráva.



Obyvatelia mesta budú môcť počas piatkov zamestnancov mestského úradu kontaktovať emailom alebo telefonicky, zoznam kontaktov je zverejnený na webovej stránke samosprávy. Na doručenie pošty či dokumentov môže verejnosť využiť schránku pred hlavným vchodom do budovy úradu.