Zamestnanci viacerých úradov v Prešovskom kraji nebudú 8. mája v práci
Autor TASR
Prešov 7. mája (TASR) - Zamestnanci viacerých mestských úradov (MsÚ) a škôl v Prešovskom kraji nebudú v piatok (8. 5.) počas štátneho sviatku v práci. Jednotlivé MsÚ uplatnili prekážku na strane zamestnávateľa a zamestnanci budú mať voľno.
Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Prešov Michal Hudák, mestu Prešov ako zamestnávateľovi z dôvodu prevádzkových príčin, spočívajúcich v šetrení prevádzkových nákladov mesta, vzniká v piatok prekážka na strane zamestnávateľa u všetkých zamestnancov s výnimkou zamestnancov zaradených v rámci mestskej polície.
„Zamestnancom s výnimkou všetkých zamestnancov zaradených v rámci Mestskej polície v Prešove nebude v daný deň pridelená práca a majú v daný deň pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich stopercentného priemerného zárobku,“ povedal Hudák.
Čo sa týka škôl, mesto súhlasilo s dočasným prerušením prevádzky z organizačných dôvodov. „Školy budú teda zatvorené, žiakom bude udelené riaditeľské voľno, rodičia budú mať možnosť OČR,“ doplnil Hudák.
Primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza v súvislosti so štátnym sviatkom rozhodol o poskytnutí pracovného voľna pre zamestnancov mesta rovnako z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, a to s náhradou mzdy. Výnimkou sú príslušníci mestskej polície.
„Z organizačných dôvodov bude zároveň prerušená prevádzka základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Deti a žiaci v tento deň zostanú doma,“ uvádza na sociálnej sieti mesto Stropkov.
Mesto Svidník a organizácie ako materské a základné školy v pôsobnosti mesta Svidník budú mať svoje prevádzky plne otvorené. Materské a základné školy ako právne subjekty sa podľa hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej zhodli na kompenzácií mzdy zamestnancom formou náhradného voľna po ukončení školského roka.
Väčšina mestských inštitúcií vrátane Mestského úradu v Sabinove, základných škôl, materských škôl a základnej umeleckej školy bude v piatok fungovať v režime pracovného voľna s náhradou mzdy. Pre žiakov a deti v školských zariadeniach je na tento deň vyhlásené riaditeľské voľno.
„Výnimku tvoria zložky, ktoré zabezpečujú nepretržitý výkon služieb alebo pracujú v zmenovom režime. Ide o mestskú políciu, centrum sociálnych služieb a mestské kultúrne stredisko. Zamestnancom týchto útvarov budú za prácu počas sviatku riadne vyplatené všetky zákonom stanovené príplatky,“ uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Sabinov Zuzana Tökölyová.
Ako povedala, v prípade, že by zamestnanci úradu a škôl v tento deň nastúpili do práce, mesto by muselo okrem bežnej mzdy vyplatiť aj stopercentný príplatok za prácu vo sviatok.
„Pre mesto Sabinov by to znamenalo neplánované navýšenie výdavkov vo výške viac ako 8000 eur za jediný deň. Táto suma nebola pri zostavovaní rozpočtu na rok 2026 rozpočtovaná a nie je krytá ani predpokladaným navýšením príjmov,“ vysvetlila Tökölyová s tým, že rovnaký postup plánuje samospráva uplatniť aj počas štátneho sviatku 15. septembra.
