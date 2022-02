Zamestnancom magistrátu a dôchodcom budú od marca variť študenti

Banská Bystrica 8. februára (TASR) – Študenti Strednej odbornej školy (SOŠ) hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici budú od marca variť zamestnancom mestského úradu i dôchodcom, ktorí sa stravujú v jedálni úradu v rámci sociálnych služieb. TASR o tom v utorok informovala Dominika Adamovičová, hovorkyňa banskobystrického primátora.



O prípravu a výdaj obedov sa študenti postarajú pod dohľadom majsteriek odbornej výchovy a nepedagogických zamestnancov. Na varenie využijú kuchyňu a zariadenie, ktoré sú súčasťou úradu. Do konca augusta budú mať stravníci k dispozícii menu zostavené z dvoch tradičných slovenských jedál, od septembra by malo pribudnúť tretie. Všetky obedy budú pripravované bez pridávania instantných a práškových polotovarov, zahusťovadiel a bez použitia dovážaných hotových mrazených polotovarov. V prípade potreby študenti zabezpečia občerstvenie počas školení, seminárov, konferencií, pracovných stretnutí či návštev organizovaných samosprávou.



„Som rád, že sa nám podarilo sa dohodnúť na spolupráci práve so školou, ktorú všetci poznáme pod názvom banskobystrická ,hotelka'. Viaceré skúsenosti nám potvrdzujú, že máme kvalitné stredné školy, šikovných študentov i pedagógov. Dodnes máme uzatvorenú zmluvu so SOŠ pod Bánošom, ktorá dodáva čerstvý chlieb, pekárenské výrobky a med do školských jedální pri materských školách a do detských jaslí v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Tentoraz zúročia svoje teoretické vedomosti v praxi u nás na úrade mladí kuchári a kuchárky,“ reagoval primátor Ján Nosko.



„Pandemická situácia skomplikovala fungovanie mnohých gastroprevádzok, v ktorých naša SOŠ zabezpečuje žiakom praktické vyučovanie. Jednou z hlavných úloh odbornej školy je zaistiť pre žiakov dostatok cvičnej a produktívnej práce, aby boli čo najlepšie pripravení pre pracovný trh,“ konštatovala riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu Ľuba Englerová s tým, že škola má v meste pod Urpínom viac ako 50-ročnú tradíciu a mnohí jej absolventi profesionálne pôsobia v meste pod Urpínom.