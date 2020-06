Zamestnancov úradu práce v Čadci otestovali s negatívnym výsledkom

Čadca 30. júna (TASR) – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Čadci otestoval v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Kysuciach všetkých zamestnancov služieb zamestnanosti. Podľa riaditeľa ÚPSVaR Mateja Šimášeka boli všetky testy negatívne.



"Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) sme pristúpili k zvýšeniu hygienických opatrení, aby sme v čo najvyššej miere eliminovali možnosť výskytu vírusu v našich priestoroch. Počas týždňa sa uskutoční opätovná hĺbková dezinfekcia úradu špecializovaným tímom na pracoviskách v Čadci a Turzovke," uviedol riaditeľ čadčianskeho úradu práce.



Upozornil, že ÚPSVaR funguje až do odvolania v obmedzenom režime ako na začiatku pandémie. "Klientov vybavujeme v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8.00 h do 11.00 h, v stredu od 13.00 h do 16.00 h. Vstup na pracoviská úradu je možný len v obmedzenom počte s prekrytými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Klienti sú povinní riadiť sa pokynmi kompetentných zamestnancov úradu. Z dôvodu eliminácie rizika nákazy odporúčame klientom uprednostniť pred osobnou návštevou úradu elektronické služby a telefonické konzultácie. Kontakty na príslušných zamestnancov sú uverejnené na internetovej stránke úradu," vysvetlil Šimášek.



"Úrady práce nad rámec štandardnej agendy aktuálne participujú aj na projekte Prvej pomoci. Je preto veľmi dôležité, aby si zachovali funkčnosť a mohli pomôcť ľuďom v ťažkej situácii. Chceme všetkých klientov požiadať o trpezlivosť a pochopenie voči vzniknutej situácii," dodal riaditeľ čadčianskeho úradu práce.